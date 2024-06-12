4美教師吉林遇襲 中方：無損人文交流 強調中國是最安全國家之一 美國務院白宮關注

據美聯社報道，美國艾奧瓦州康奈爾學院院長布蘭德（Jonathan Brand）發聲明稱，受傷教師是在中國與當地北華大學合作開展的項目中授課，案發時正由中方合作機構的職員陪同參觀公園，學院已聯絡4名教師提供協助。

艾奧瓦州眾議員亞當．扎布納（Adam Zabner）發聲明表示，傷者之一是其兄弟大衛．扎布納（David Zabner），手臂被刺傷，目前情况穩定。艾奧瓦州聯邦衆議員米克斯（Mariannette Miller-Meeks）表示正尋求渠道解決，要求美國大使館確保傷者首先得到照顧，再用醫療上可行的方式離開中國。

眾議員促大使館接傷者回國

白宮國家安全顧問蘇利文昨晚在社交平台X表示對事件深感關切，並指出美國外交官已與襲擊受害者進行了交談，強調一直與在華美國人和中國同行保持聯繫，以確保受害者的需求得到滿足，並採取適當的執法措施」。美國駐華大使伯恩斯亦在X發帖，稱對事件感到憤怒，已派人探望4名傷者，其中3人為美國公民，一人為非美國籍的艾奧瓦州居民。

疑兇落網 公安：事緣走路碰撞

北山公園所在的吉林市船營區公安分局刑警大隊當天發布的「協查通報」顯示，疑犯為崔姓男子，犯案後逃走。通報附上疑兇照片及身材、衣著，要求各單位如有發現，及時抓捕。吉林市船營區公安分局昨晚通報，稱已在案發當日將疑兇捉拿歸案。警方稱，崔某當時在公園走路時與4名外籍人士之一碰撞，遂持刀刺傷4人，上前阻止其行兇的中國籍遊客也被刺傷，5名傷者性命無虞。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）上月曾表示考慮放寬美國公民前往中國的旅行警示，但目前仍維持第三級，要求美國公民「重新考慮」前往當地旅行。英國廣播公司（BBC）報道稱事件可能影響北京吸引國際遊客的努力。

BBC：或損對國際遊客吸引力

中國外交部發言人林劍昨天强調，警方初步判斷此案是偶發事件，目前正在進一步調查中。至於此案會否影響中美兩國正在恢復和增加的人文交流，林劍稱，開展中美人文交流符合雙方的共同利益，得到兩國各界的積極支持和響應。「中國是世界上公認的最安全的國家之一；中方一直並將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。」

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