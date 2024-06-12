明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

4美教師吉林遇襲 中方：無損人文交流 強調中國是最安全國家之一 美國務院白宮關注

【明報專訊】吉林省吉林市警方昨天（11日）通報，前日該市北山公園有4名美國康奈爾學院（Cornell College）教師和一名中國民眾被人刺傷，55歲崔姓疑兇（吉林市龍潭區人）落網。美國國務院回應正跟進事態發展，白宮亦深表關切。中國外交部則強調中國是世界公認最安全國家之一，「有關偶發事件不會對中美人文交流正常開展造成影響。」

據美聯社報道，美國艾奧瓦州康奈爾學院院長布蘭德（Jonathan Brand）發聲明稱，受傷教師是在中國與當地北華大學合作開展的項目中授課，案發時正由中方合作機構的職員陪同參觀公園，學院已聯絡4名教師提供協助。

艾奧瓦州眾議員亞當．扎布納（Adam Zabner）發聲明表示，傷者之一是其兄弟大衛．扎布納（David Zabner），手臂被刺傷，目前情况穩定。艾奧瓦州聯邦衆議員米克斯（Mariannette Miller-Meeks）表示正尋求渠道解決，要求美國大使館確保傷者首先得到照顧，再用醫療上可行的方式離開中國。

眾議員促大使館接傷者回國

白宮國家安全顧問蘇利文昨晚在社交平台X表示對事件深感關切，並指出美國外交官已與襲擊受害者進行了交談，強調一直與在華美國人和中國同行保持聯繫，以確保受害者的需求得到滿足，並採取適當的執法措施」。美國駐華大使伯恩斯亦在X發帖，稱對事件感到憤怒，已派人探望4名傷者，其中3人為美國公民，一人為非美國籍的艾奧瓦州居民。

疑兇落網 公安：事緣走路碰撞

北山公園所在的吉林市船營區公安分局刑警大隊當天發布的「協查通報」顯示，疑犯為崔姓男子，犯案後逃走。通報附上疑兇照片及身材、衣著，要求各單位如有發現，及時抓捕。吉林市船營區公安分局昨晚通報，稱已在案發當日將疑兇捉拿歸案。警方稱，崔某當時在公園走路時與4名外籍人士之一碰撞，遂持刀刺傷4人，上前阻止其行兇的中國籍遊客也被刺傷，5名傷者性命無虞。

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）上月曾表示考慮放寬美國公民前往中國的旅行警示，但目前仍維持第三級，要求美國公民「重新考慮」前往當地旅行。英國廣播公司（BBC）報道稱事件可能影響北京吸引國際遊客的努力。

BBC：或損對國際遊客吸引力

中國外交部發言人林劍昨天强調，警方初步判斷此案是偶發事件，目前正在進一步調查中。至於此案會否影響中美兩國正在恢復和增加的人文交流，林劍稱，開展中美人文交流符合雙方的共同利益，得到兩國各界的積極支持和響應。「中國是世界上公認的最安全的國家之一；中方一直並將繼續採取有效措施，切實保護所有在華外國人的安全。」

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕恐怖襲擊 持刀襲擊 民族主義 義和團

上 / 下一篇新聞