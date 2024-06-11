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陸漢快艇投台 揭防務漏洞 直驅衛戍要地 海巡未及攔截

【明報專訊】一名大陸男子前天駕快艇直衝台灣淡水河口，直至靠岸碰撞交通船被民眾舉報，海巡署到場才得悉是大陸船舶，將聲稱「投誠」的60歲大陸籍阮姓男子移送檢方偵辦，以了解實際動機及來台路線。由於淡水河口是台軍重點衛戍地區，事件在台引發有關台灣防務漏洞的熱議。

台灣陸委會昨指出，政府對此案相關情况均有掌握，目前全案刻由主管機關海巡署及司法機關依法偵辦。

綜合中央社、《聯合報》等台媒報道，台海巡署第三巡防區指揮部表示，雷達前天上午9時許在淡水外海6海里發現鎖定一艘可疑船舶，隨即通報淡水第二漁港人員加強監控及應對，同時也派艇前往攔截。該快艇進入淡水河後，於淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，船運業者即撥打海巡報案專線通報。

淡水第二漁港安檢所人員抵達現場後，發現此船名為「鴻津」，駕駛者為年約60歲大陸籍阮姓男子。阮男自稱在通訊應用程式發表反大陸政府言論遭舉報，擔心被迫害才鋌而走險，從200多公里外的福建一漁港駕快艇直衝淡水海域，並表示要向台灣「投誠」。

陸漢稱反政府言論遭舉報

位於台灣北部的淡水河口、新北八里海灘、台北港被視為戍守台北「防衛鐵三角」，歷年都是台軍演習的演練重點，尤其淡水河口地形特殊，除了有滿足登陸條件的灘岸，周遭又有台北港等關鍵設施，也可成為進攻台北的理想區域。漢光演習聚焦淡水河的河防演練，目的就是為避免解放軍運用氣墊艇等輕快兵力，自淡水河口直入中樞。此前軍方也決定下月起部署「海龍蛙兵」駐守淡水河口。

事件昨在台灣引發熱議，在PTT討論區，有網民表示大陸開快艇就能上岸，要是有自殺式攻擊，「國民不就很危險嗎？」《聯合報》刊發評論稱，此案的敏感處是該艘突入淡水河口的陸籍快艇，當時若逕自沿淡水河道繼續快速航行，台方根本來不及攔截，嚴重危及中樞衛戍安全。民進黨立法委員陳冠廷呼籲政府透過跨部會合作，整合海巡、海軍及陸軍等資源，第一時間遏止類似事件。

專家：僅快艇難渡海 料有接應

國防安全研究院專家蘇紫雲指出，該陸籍男子的動機仍待檢調進一步釐清，但從技術層面觀察，若僅透過快艇橫渡台灣海峽，難度較高，推測中途或有船隻接應。淡江大學助理教授林穎佑提到，中共可藉由這類突發事件，間接研判台灣的防務漏洞；政府相關部門亦需留意，快艇與日前金門無人機，是否具連續性測試的可能。

相關字詞﹕偷渡 兩岸關係 中樞 海巡署 淡水河口 快艇

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