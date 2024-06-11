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2024年6月11日星期二
中國要聞
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中國評論：共產黨員是什麼樣的人？／文：孫嘉業
【明報專訊】黨員不得信教，不得買股票，不得隨意加入校友會、同鄉會，內地接近1億名中共黨員正在展開學習教育活動，重點學習新修訂的中共「紀律處分條例」，上述規定在這部158條的條例中，均有臚列。
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