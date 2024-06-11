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吉林北山公園4人被斬 印媒：傷者英遊客

【明報專訊】吉林省吉林市城區一個公園昨日發生外國人遇襲事件，至少4人被斬傷，公園向本報確認消息，稱警方很快到場處理，傷者送院時清醒，未有死亡情况報告。有印度傳媒指出，傷者來自英國，目前未知兇徒犯案動機。內地傳媒未見相關報道，新浪微博等社交平台刪除有關討論帖。

事發吉林市船營區北山公園，工作人員透露，傷人事件發生時正值中午時分，當地天氣炎熱，園內林蔭密佈，因此很多市民和遊客在公園內遊覽。並未目擊案件的該名工作人員說，事後警察很快到場維持秩序，協助救人，4名傷者被送到約1公里外的吉林市第三人民醫院搶救，「具體情况要問公安局」。

本報昨致電吉林市公安局、船營區公安分局以及北山公園附近的吉林市福緩治安派出所，有關對外公開電話均沒有人接聽。

倒臥地上腰腹受傷 兩漢外籍面孔

網上流傳短片顯示，現場有3人（兩男一女）倒臥步行道地面，疑似腰腹部受傷。其中兩名男子為外國人面孔，包括一名穿淺藍色短袖上衣的白人中年男子側躺地上，右手捂住側腰背，左手拿出手機通話；另一名男子戴鴨舌帽，上衣下半部被血染紅，他拿出手機操作給救助的女子看。還有穿黑色衣服的受傷女子，手捂腹部，狀甚痛苦。

現場在一處圍牆旁邊，人來人往，圍觀者眾。數名身穿警服的警員照看傷者，維持秩序，吉林市120急救中心兩名職員攜帶手提急救箱到場，為傷者作簡單包紮後，將他們送往醫院進一步治療。

微博續刪帖 官方未通報案件

印度英文傳媒The Free Press Journal引述「初步消息」稱，這些遊客來自英國。直至今日凌晨截稿時，有關傷者身分仍未獲得官方確認。而吉林警方沒有通報案件，目前也未交代襲擊者是否被捕。

襲擊發生所在的北山公園是吉林市著名寺廟、風景城市園林，以山水景觀為主，海拔最高270米，為本地休閒消暑勝地。

這次事件引發海外社交平台討論，有網民稱「千萬不要是『義和團』」。但內地社交平台則不斷刪帖，新浪微博帳號「忽然亦周」昨晚試探性發帖問：「北山公園有啥消息嗎？等不來的消息有兩種可能，一種是什麼都沒發生，一種是真發生了。」

明報記者

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