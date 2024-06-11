海葵一號完成安裝 身兼儲油加工外輸 海上「巨碗」年內投產 流花油田設備升級

新華社稱，相較於常規的船型，圓筒型結構具有用鋼量少、儲油效率高、抵禦惡劣海况能力強等優點，可有效提高經濟適用性，降低油田開發與運營成本。

這個「巨碗」設計排水量10萬噸，總重達3.7萬噸，最大直徑約90米，高度接近30層樓，主甲板面積相當於13個標準籃球場。由船體和上部功能模塊組成，有近60萬個零部件，集原油生產、存儲、外輸等功能於一體，每天可處理原油5600噸，最大儲油量達6萬噸。

可抵百年一遇颱風 能15年不回塢

據中海油官網介紹，「海葵一號」實現了海陸一體化智能控制系統、天然氣雙塔工藝脫硫系統等15項關鍵技術設備自主化應用，並在國內海洋平台首次採用新型天然氣脫硫裝置和雙燃料發電機，能充分利用油田伴生氣，做到綠色節能。

流花油田位於香港東南約220公里，水深約320米，天氣、水流複雜多變。央視報道，「海葵一號」可抵禦16級颱風、百年一遇惡劣天氣，設計壽命30年，能連續在海上運作15年不回塢。

海油工程流花油田總包項目副總經理王輝表示，「海葵一號」是國內首次對圓筒型海洋裝備進行海上接駁。圓筒型結構重心高、受風面大，容易出現旋轉，海上安裝對施工技術要求極高。項目提前在海底安裝了12套中國自主設計、建造的深水「吸力錨」，採用多點繫泊形式，通過12條高強度繫泊纜將「海葵一號」斜拉固定在海面。

採「三船定位+一船回接」施工方式

每條繫泊錨腿由錨鏈、中水浮筒（中間支撐裝置）、聚酯纜構成，單條錨腿長2570米，可承受2300噸的拉力。中國海油流花油田二次開發項目高級結構工程師王德洋表示，錨腿聚酯纜以高強聚酯滌綸繩為內芯，外部編織耐磨滌綸外套，以及10萬多根纖維組成一根整繩，直徑僅274毫米。相比傳統的鋼纜，重量輕、成本低且更耐海水腐蝕、強度更高。

施工採取「三船定位+一船回接」的方式，「海葵一號」被三艘拖輪從三個方向拖拽進行定位，負責主作業的深水多功能工程船「海洋石油291」操作水下機械人在海底找到錨鏈，牽引至船舶甲板進行接駁下放。

水下機械人團隊負責人崔相魯表示，水下作業如同在海中「穿針引線」，水下機械人有零點幾秒的延時，需要操作手提前預判，而移動和其他的精細操作分別由不同操作手控制，非常考驗配合默契。

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