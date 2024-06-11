明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

海葵一號完成安裝 身兼儲油加工外輸 海上「巨碗」年內投產 流花油田設備升級

【明報專訊】內地首次自主設計建造、亞洲首個圓筒型浮式生產儲卸油裝置「海葵一號」昨天在珠江口完成安裝，與早前完成安裝的附近海上油氣生產平台「海基二號」搭配，標誌中國首個深水油田「流花11-1油田」完成升級換代，目標在今年內投入生產。

新華社稱，相較於常規的船型，圓筒型結構具有用鋼量少、儲油效率高、抵禦惡劣海况能力強等優點，可有效提高經濟適用性，降低油田開發與運營成本。

這個「巨碗」設計排水量10萬噸，總重達3.7萬噸，最大直徑約90米，高度接近30層樓，主甲板面積相當於13個標準籃球場。由船體和上部功能模塊組成，有近60萬個零部件，集原油生產、存儲、外輸等功能於一體，每天可處理原油5600噸，最大儲油量達6萬噸。

可抵百年一遇颱風 能15年不回塢

據中海油官網介紹，「海葵一號」實現了海陸一體化智能控制系統、天然氣雙塔工藝脫硫系統等15項關鍵技術設備自主化應用，並在國內海洋平台首次採用新型天然氣脫硫裝置和雙燃料發電機，能充分利用油田伴生氣，做到綠色節能。

流花油田位於香港東南約220公里，水深約320米，天氣、水流複雜多變。央視報道，「海葵一號」可抵禦16級颱風、百年一遇惡劣天氣，設計壽命30年，能連續在海上運作15年不回塢。

海油工程流花油田總包項目副總經理王輝表示，「海葵一號」是國內首次對圓筒型海洋裝備進行海上接駁。圓筒型結構重心高、受風面大，容易出現旋轉，海上安裝對施工技術要求極高。項目提前在海底安裝了12套中國自主設計、建造的深水「吸力錨」，採用多點繫泊形式，通過12條高強度繫泊纜將「海葵一號」斜拉固定在海面。

採「三船定位+一船回接」施工方式

每條繫泊錨腿由錨鏈、中水浮筒（中間支撐裝置）、聚酯纜構成，單條錨腿長2570米，可承受2300噸的拉力。中國海油流花油田二次開發項目高級結構工程師王德洋表示，錨腿聚酯纜以高強聚酯滌綸繩為內芯，外部編織耐磨滌綸外套，以及10萬多根纖維組成一根整繩，直徑僅274毫米。相比傳統的鋼纜，重量輕、成本低且更耐海水腐蝕、強度更高。

施工採取「三船定位+一船回接」的方式，「海葵一號」被三艘拖輪從三個方向拖拽進行定位，負責主作業的深水多功能工程船「海洋石油291」操作水下機械人在海底找到錨鏈，牽引至船舶甲板進行接駁下放。

水下機械人團隊負責人崔相魯表示，水下作業如同在海中「穿針引線」，水下機械人有零點幾秒的延時，需要操作手提前預判，而移動和其他的精細操作分別由不同操作手控制，非常考驗配合默契。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕中海油 石油

上 / 下一篇新聞