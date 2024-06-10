央視揭鼓浪嶼宰客 廈門：涉事商家停業整頓

近期不斷有遊客反映，鼓浪嶼旅遊圈套多、花費高、體驗差。央視記者以遊客身分「放蛇」調查揭發「宰客一條龍」：的士司機誘導遊客購買高價套票，頻帶遊客進店消費、淡水珍珠佯稱海水珍珠等，宰客現象在鼓浪嶼已成產業鏈。

「央視新聞」昨報道，對於鼓浪嶼旅遊市場秩序存在的問題，廈門市十分重視，誠懇接受媒體監督，認真對照排查，立即採取行動，堅決整治整改。

導遊司機釘牌 排查相關行業

當天中午，廈門市成立「鼓浪嶼旅遊市場秩序專項整治聯合工作組」，迅速展開調查，依法從嚴處置有關違法行為：責令鼓浪嶼5家涉事商舖（3家餐飲店、1家珍珠店、1家茶葉店）停業整頓；責令涉事兩家旅行社門市部停業整頓；暫扣一名涉事導遊的導遊證；註銷相關違法違規駕駛員崗位服務證，並將舉一反三，對媒體曝光的行業展開拉網式排查。

當局表示，接下來將重點強化市旅遊產業領導小組辦公室聯合執法機制，進一步充實人員力量，對重點區域、景點、購物店等加強加密常態化巡查，強化聯查聯管聯治等相關工作。