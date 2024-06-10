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湖北重慶翻龍舟 多人落水釀4死 回應參賽者「未穿救生衣」 當局：事故未定性

【明報專訊】端午前夕，多地舉行賽龍舟民俗活動。龍舟側翻事故，在重慶造成3名落水者死亡。在湖北，另有一條龍船側翻導致多人落水，其中一人死亡。涉事當局均表示將進一步加強對民間划龍船活動的規範服務管理。

稱將增民間龍舟活動管理

綜合「澎湃新聞」等內地媒體報道，前天，湖北黃梅縣分路鎮西河水域群眾自發展開的端午划龍船活動中，一龍船側翻造成多人落水。經現場應急隊伍施救，落水人員全部獲救上岸，其中一名57歲的楊姓男傷者被緊急送院，搶救後不治。

另據重慶秀山土家族苗族自治縣應急局通報，6月5日下午5時許，秀山縣洪安鎮一艘龍舟在訓練過程中側翻，造成1人搶救無效死亡，兩人失聯。

經搜救，昨晨9時許，兩名失聯人員先後打撈上岸，已無生命體徵。相關調查和善後工作正進行。

秀山取消涉事龍舟邀請賽

秀山縣政府相關負責人表示，發生事故的是秀山縣龍舟代表隊，當天是在訓練時發生事故。該項賽事是傳統民俗活動，因發生翻船事故，官方已取消此次邀請賽。

對於有網民提及「多名訓練人員未穿救生衣」的說法，前述秀山縣負責人表示，該事故尚未完成定性，但對訓練時沒穿防護措施，縣政府會加強安全管理。政府也會對此次事故展開重點覆盤，絕不敢對安全工作有所懈怠，對存在的漏洞會及時彌補。

此外，前天至今是內地端午3天小長假。國家鐵路集團有限公司昨日披露，當日預計發送旅客1260萬人次，計劃加開旅客列車514列。全國鐵路前天（8日）發送旅客1724.6萬人次，鐵路運輸安全平穩有序。

相關字詞﹕端午節 死亡 翻船 龍舟

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