擬赴海峽論壇 台縣長：對話促和

陸委會指統戰平台 不樂見參與

第16屆海峽論壇15日於廈門市和相關設區市、平潭綜合實驗區舉辦，論壇主題為「擴大民間交流、深化融合發展」。除主論壇外，官方將舉辦基層、青年、文化與經濟交流等四大活動。

「中時新聞網」報道，張麗善表示，論壇最重要就是對話交流，希望台海和平，甚至能互惠互利、共存共榮。張表示，兩岸近期緊張局勢衝擊台灣漁農、觀光，甚至牽連傳統產業，希望參加海峽兩岸論壇化解兩岸矛盾。張認為，台灣主流民意是希望兩岸和平、避免戰爭。

陸委會上周四表示，「海峽論壇」為中共宣傳「反獨、促融、促統」的統戰平台，禁止在台舉辦相關活動，亦不得與陸方合作，並呼籲民眾赴陸前審慎評估國安法規相關風險。陸委會重申，政府支持不預設任何政治前提、健康有序的兩岸交流，反對利用交流名義包裝統戰宣傳與政治操作。

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席了去年的第15屆海峽論壇，宣布中共中央、國務院制定了「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見」。