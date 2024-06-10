陸無人機空投促統傳單 金門籲約束 上印「祝同胞端午安康」 涉事科企：遭約談下架影片

金門縣政府前天發布新聞稿，譴責大陸有人連續兩天網絡直播無人機闖至金門馬山一帶投擲不明物品的行為，要求縣警局調查，呼籲陸方約束無人機玩家的行為，以免高空擲物傷及民眾或影響飛行安全。金門縣政府表示，警方曾發現一架不明無人機朝金門縣警局方向飛去，在警方動用干擾系統反制前沿小西門方向離去。

金防部：

為博流量 不顧損兩岸關係

據中央社報道，大陸無人機預告前天要「給灣灣部隊送溫暖」，金防部表示懷疑因風向關係，原定投在金門大學、縣警局附近的傳單飛落其他地方，有民眾在模範街附近撿到。金防部稱區內重要武器裝備及設施已偽裝，視威脅情况採取適當反制措施。金防部批評無人機空投傳單的行為，「不顧引發台灣民眾反感、破壞兩岸關係」以「提升社群流量、知名度」。

綠營立委料測台防禦盲區

民進黨立委王定宇表示，不管是投放政治傳單或單純拋棄垃圾，這種用民用無人機飛越金門的行為有可能是在測試台防禦盲區，要求台國防部提升對小型商用無人機的偵測、防衛、攔截力量。

盧增浩表示，可載重1公斤的小型無人機通過事先設定好的程序完成飛行、投放傳單和拍攝，並非實時遙控操作。盧稱影片雖下架，但抖音帳號未被封禁，公司業務也正常運行。中利科技成立於2018年，辦公地點位於福建泉州，與華南理工大學、哈爾濱工業大學等高校合作開發、生產定制用途的旋翼無人機。

傳單被指文法不通

網民批違統一出發點

無人機空投的傳單上稱「同胞之情怎可不念，同胞之血如何不歸」，細數秦漢魏晉唐宋元明清「九出九歸」，「認祖歸宗，天經地義」，「數典忘祖，不可為也」，「回歸乃當代大義，十全十美不為過也」，文末寫有「祝同胞們端午安康」。文字周圍另印有中國龍、竹林、明月等傳統符號。

有網民認為傳單內容半文不白、文法不通，其中「成全中國之瓦全，不可分裂為玉碎」將統一說成「瓦全」、分裂說成「玉碎」有違其呼籲統一的出發點。

另有網民指出，「端午安康」並非古語。據「澎湃新聞」報道，華東師範大學民俗研究所教授田兆元認為，「端午安康」是近年被人新創造出來的祝福語。

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