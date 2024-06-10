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否認阻就醫 華：菲補給運機油未見傷員

【明報專訊】中國與菲律賓繼續就菲船上月中旬對「坐灘」（擱淺）軍艦的補給任務相互指摘。內地媒體援引中國海警拍攝片段稱，菲船上未有受傷人員，且出現美國機油。菲國家安全顧問阿諾（Eduardo Ano）斥責北京要求菲海警船通行仁愛礁事前通知「荒唐無稽」。

京促經仁愛礁事先通知 菲斥「荒唐」

菲海岸防衛隊上周五（8日）表示，中方5月19日在南海阻撓菲方撤走一名負責守衛在仁愛礁「坐灘」軍艦的軍人；內地傳媒昨日引述中國海警發放的取證片段稱，菲方當日使用快艇向非法擱淺軍艦實施人員輪換及物資補給，艇上沒有明顯「受傷人員」，反而在船頭船尾放置了大量物資。央視旗下新媒體「玉淵譚天」指出，菲方在非法運送可用於防止船體鏽蝕的機油，「且這一機油品牌還是美國的」。

中國外交部日前提出，菲律賓海警船通行仁愛礁需事前通知中方。彭博社報道，阿諾8日晚間發聲明，斥北京要求「荒唐、無稽且令人無法接受」，強調執行補給任務沒義務尋求任何國家同意，行動範圍在菲律賓所有領海與專屬經濟海域，「菲律賓不會被外國干預或恐嚇」。

阿諾提到，中國海警5月19日對菲律賓撤離一名生病士兵的任務採取「攻擊行動」，稱其「野蠻、不人道」，違反國際海事法並侵犯基本人權。他又重申，菲國對兩國對話及和平談判保持開放態度，但談判「須建立在相互尊重和遵守國際法的基礎上」。

相關字詞﹕南海 坐灘 仁愛礁 中菲關係

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