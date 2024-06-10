商務部晤在歐中企 倡中歐合作良性競爭 歐盟土國擬下月加徵華電動車關稅

據新華社昨報道，商務部近日相繼在西班牙、葡萄牙、希臘等地召開中資企業座談會，傾聽在歐中企及商協會聲音與訴求，呼籲中歐雙方通過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切，避免貿易摩擦失控升級，倡導合作共贏、歡迎良性競爭。

王文濤在葡萄牙里斯本主持召開中資企業圓桌會時表示，真正公平競爭，應是自己努力跑得更快，而非想方設法絆倒別人。中方倡導合作共贏，但不迴避也不懼怕競爭，歡迎良性競爭，反對遏制打壓的惡性競爭。

對於企業反映的歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查影響中國汽車企業對歐合作問題，王文濤在西班牙巴塞羅那調研奇瑞埃布羅合資工廠時說，中歐之間既有競爭，更有合作，在良性競爭中擴大合作、實現共贏，才是正確相處之道。希望歐方摒棄貿易保護主義，回到對話合作的正確道路上。

朔爾茨：反對因競爭封閉歐市場

據報，歐盟擬7月4日起對中國電動汽車徵收臨時關稅。德國總理朔爾茨8日發表講話，反對因與外國競爭而封閉歐洲汽車市場。德國交通部長、經濟部長、財政部長日前均表示，對中國電動汽車加徵關稅無法保護歐洲相關產業發展，只會傷及德企、德國經濟和公平競爭的國際貿易環境。

另據彭博社報道，土耳其官方8日發布一項總統決定顯示，該國決定對進口自中國的汽車徵收40%的額外關稅，每輛車額外關稅最低為7000美元，決定7月7日生效。土耳其曾在2023年提高對中國電動汽車徵收的關稅，以支持當地首款電動車。

華企研歐乳製品反補貼調查

對於中歐貿易摩擦，央視新聞旗下新媒體帳號「玉淵譚天」此前表示，對於歐盟接連發起並叫囂不斷擴大對中國企業反補貼調查的行徑，「中方也有充足的反制手段」。《環球時報》昨在社交平台X表示，據業內人士消息，中國相關產業正準備證據，計劃向主管部門申請，對歐盟進口的相關乳製品發起反補貼調查，報道未提及詳情。歐盟統計局數據顯示，去年歐盟出口到中國的乳製品，總值約17億歐元，較前年的20億歐元少。