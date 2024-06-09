明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

記者實測動臥 充電洗漱要排隊 深往京「夕發朝至」舒適 與港京動臥同類

【明報專訊】這個周末（15日）開始，從香港西九龍站就可以乘搭臥鋪動車組（動臥）高鐵，來往北京、上海「夕發朝至」，給即將到來的暑期旅遊旺季注入新元素。動臥來臨前，本報記者近日提前由深圳北搭動臥上北京，體驗同類車型、相近車程的旅途，為讀者呈上動臥出行心得。

現時由西九站出發前往京滬的長途列車，均只有日間行駛班次，動臥分別在（周五至一）晚上6時24分（D910車次）、7時49分（D908車次）開出，途經深圳北站後分道而行，次日上午6時53分、6時45分抵達北京西站、上海虹橋站。記者選擇乘搭D904車次，晚上7時39分從深圳北開出，次日6時52分抵達北京西。

動臥驗票登車過程與普通高鐵一致。上車後，第一步要安放行李。記者購買的車票是與港京動臥同款的4人間（港滬動臥有2人間）的上鋪，進入包廂，兩邊各有上下牀鋪，行李箱可放在下鋪牀底。放不下的特大行李，要放到車卡頭尾。車上可見，有旅客用鋼索鎖把行李與車廂其他構件鎖在一起。

與進入酒店房間一樣，放好行李後，很多人會換對拖鞋舒展一下腳趾。動臥上也提供即用即棄拖鞋，質量方面，能夠墊腳使用。每個包廂提供一個保溫熱水壺，亦有紙杯可用。

插座不足充電慢 可自備拖板尿袋

下鋪票價比上鋪稍貴但較舒適，因為可以臨窗觀景，牀頭有小桌子可用，能坐着休息。攀爬到上鋪體驗，發現以記者中等身形，坐直的話會頭頂天花，好在斜靠枕頭玩手機也頗舒服。儘管列車不提供Wi-Fi連接，但除非進入山區「捐山窿」影響訊號，手機數據基本可以使用。

玩手機、看平板電腦要注意電量，因為火車上充電不便，除了插座不足，電壓電流問題也導致充電速度很慢。記者乘搭的動臥，一個包廂只有桌底下有一個「孖蘇」（內地動臥是扁頭兩孔、三孔插座各一）插座，惟許多手機火牛插上一個插座，會覆蓋另一個插座部分位置，最終導致只有一個插座能用。車廂走廊壁也有部分插座，現場發現，不少人深夜仍在走廊守着充電中的手機。

如果不想在外面守住手機充電，或怕排隊等插座空閒，可以攜帶插座拖板和人共用，或是自備幾個「尿袋」移動電源。

包廂內，每個牀頭都有可調節亮度的LED閱讀燈，還可自行調節冷氣。趟門關上後，走廊燈光不會影響室內睡眠。若是睡下鋪，記得拉上窗簾，以免早上被陽光影響，目前北京清晨4時45分過後就日出。

晚上未遇噪音 列車聲被視催眠曲

噪音方面，乘客基本上注意禮儀，記者當晚未碰上大聲喧嘩情况，晚上列車人員會巡邏提示未睡旅客小聲說話。至於列車運行的噪音，由於現在高鐵鋼軌是無縫焊接，早年京滬往返香港的直通火車可聽到的「哐當、哐當」已成絕響。現時有規律的列車運作聲響，不僅在可接受範圍，更被一些遊客視為「催眠」、「解壓」。

動臥也配備了一些便利設施，如車卡頭尾前後有廁所，且比一般動車闊落。每個車廂設置洗漱間，附有半身鏡，兩個洗手盆供大家早晚洗漱，一列車廂有40人，若不想排隊使用，要留意錯開時間。車上並無冲涼房，帶包家庭裝濕巾是不錯選擇。包廂外走廊有折疊凳可坐，若怕深宵談話影響他人，餐卡適宜老友半夜聚腳。

包廂未分性別 異性同處一室尷尬

不過，動臥售票並未按照性別劃分包廂。為了隔音、遮光及私隱性，包廂趟門在夜間行駛途中都會關閉。此次記者體驗了尷尬一程，在密閉空間裏，和3位陌生男性同處一室。這不僅是內地許多獨自出行女性的痛點，此前也聽聞獨行男士被分配與3女士同房的情况，其表示「尷尬到不敢動地方」。近年一直有輿論呼籲鐵路部門人性化考慮。

可與其他乘客調牀 有空牀可要求換

有「老驢友」透露，在動臥列車有空牀的情况下，可以向列車員說明，爭取更換鋪位，或與其他乘客自行調換位置。也有旅客自備動臥用牀簾，可以掛在上鋪牀沿，或黏貼掛鈎車廂壁後掛上，以遮擋私隱。若是愛乾淨，也可準備自用牀單被罩、或輕便被袋。這些小裝備都可輕鬆網購取得。

明報記者

上 / 下一篇新聞