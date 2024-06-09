記者實測動臥 充電洗漱要排隊 深往京「夕發朝至」舒適 與港京動臥同類

現時由西九站出發前往京滬的長途列車，均只有日間行駛班次，動臥分別在（周五至一）晚上6時24分（D910車次）、7時49分（D908車次）開出，途經深圳北站後分道而行，次日上午6時53分、6時45分抵達北京西站、上海虹橋站。記者選擇乘搭D904車次，晚上7時39分從深圳北開出，次日6時52分抵達北京西。

動臥驗票登車過程與普通高鐵一致。上車後，第一步要安放行李。記者購買的車票是與港京動臥同款的4人間（港滬動臥有2人間）的上鋪，進入包廂，兩邊各有上下牀鋪，行李箱可放在下鋪牀底。放不下的特大行李，要放到車卡頭尾。車上可見，有旅客用鋼索鎖把行李與車廂其他構件鎖在一起。

與進入酒店房間一樣，放好行李後，很多人會換對拖鞋舒展一下腳趾。動臥上也提供即用即棄拖鞋，質量方面，能夠墊腳使用。每個包廂提供一個保溫熱水壺，亦有紙杯可用。

插座不足充電慢 可自備拖板尿袋

下鋪票價比上鋪稍貴但較舒適，因為可以臨窗觀景，牀頭有小桌子可用，能坐着休息。攀爬到上鋪體驗，發現以記者中等身形，坐直的話會頭頂天花，好在斜靠枕頭玩手機也頗舒服。儘管列車不提供Wi-Fi連接，但除非進入山區「捐山窿」影響訊號，手機數據基本可以使用。

玩手機、看平板電腦要注意電量，因為火車上充電不便，除了插座不足，電壓電流問題也導致充電速度很慢。記者乘搭的動臥，一個包廂只有桌底下有一個「孖蘇」（內地動臥是扁頭兩孔、三孔插座各一）插座，惟許多手機火牛插上一個插座，會覆蓋另一個插座部分位置，最終導致只有一個插座能用。車廂走廊壁也有部分插座，現場發現，不少人深夜仍在走廊守着充電中的手機。

如果不想在外面守住手機充電，或怕排隊等插座空閒，可以攜帶插座拖板和人共用，或是自備幾個「尿袋」移動電源。

包廂內，每個牀頭都有可調節亮度的LED閱讀燈，還可自行調節冷氣。趟門關上後，走廊燈光不會影響室內睡眠。若是睡下鋪，記得拉上窗簾，以免早上被陽光影響，目前北京清晨4時45分過後就日出。

晚上未遇噪音 列車聲被視催眠曲

噪音方面，乘客基本上注意禮儀，記者當晚未碰上大聲喧嘩情况，晚上列車人員會巡邏提示未睡旅客小聲說話。至於列車運行的噪音，由於現在高鐵鋼軌是無縫焊接，早年京滬往返香港的直通火車可聽到的「哐當、哐當」已成絕響。現時有規律的列車運作聲響，不僅在可接受範圍，更被一些遊客視為「催眠」、「解壓」。

動臥也配備了一些便利設施，如車卡頭尾前後有廁所，且比一般動車闊落。每個車廂設置洗漱間，附有半身鏡，兩個洗手盆供大家早晚洗漱，一列車廂有40人，若不想排隊使用，要留意錯開時間。車上並無冲涼房，帶包家庭裝濕巾是不錯選擇。包廂外走廊有折疊凳可坐，若怕深宵談話影響他人，餐卡適宜老友半夜聚腳。

包廂未分性別 異性同處一室尷尬

不過，動臥售票並未按照性別劃分包廂。為了隔音、遮光及私隱性，包廂趟門在夜間行駛途中都會關閉。此次記者體驗了尷尬一程，在密閉空間裏，和3位陌生男性同處一室。這不僅是內地許多獨自出行女性的痛點，此前也聽聞獨行男士被分配與3女士同房的情况，其表示「尷尬到不敢動地方」。近年一直有輿論呼籲鐵路部門人性化考慮。

可與其他乘客調牀 有空牀可要求換

有「老驢友」透露，在動臥列車有空牀的情况下，可以向列車員說明，爭取更換鋪位，或與其他乘客自行調換位置。也有旅客自備動臥用牀簾，可以掛在上鋪牀沿，或黏貼掛鈎車廂壁後掛上，以遮擋私隱。若是愛乾淨，也可準備自用牀單被罩、或輕便被袋。這些小裝備都可輕鬆網購取得。

明報記者