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端午糉現新花樣 醫院推精神糉養生糉

【明報專訊】端午節將至，糉子作為中國傳統節日伴手禮，在近年商家不斷推陳出新之下，玩出新的價錢與花樣。電商平台上近日不少主打「限量」與高級食材的糉子禮盒都賣光，還有的開價8349元（人民幣，下同），裏面只有6粒糉，仍被搶購一空。甜鹹糉子之爭已過時，如今消費者又多了新選擇——「精神糉」和「養生糉」。

有電商推矜貴糉 8349元6粒遭搶購一空

「中新經緯」報道，電商「H的禮物清單的店」與萬壽齋聯名推出了一款單顆198元的「鮑魚海參花膠乾貝海螺豬蹄筋龍糉」，單個重量500克，並宣稱「限量禮盒」、「精美包裝」。客服人員表示，這款竹糉已售罄，很多都是團購。另外還有一間網絡商家推出「龍行龘龘端午禮盒」，標價8349元，內含六個糉子、一款端午線香和一個毛氈包。這款禮盒也已經顯示「售罄」，有超過100人購買。

近年因「精神月餅」出圈的上海市精神衛生中心（精神病醫院），聯名朱家角大清郵局遺址（同時也是郵政服務點）推出「精神糉」，其中包含4種江浙傳統口味糉子，6月1日一上線銷售即被搶購一空，每盒售價168元的「精神糉」被代購炒到400元。上海中醫藥大學附屬曙光醫院則結合藥食同源及節氣養生規律，推出玫瑰養顏糉、山楂纖體糉、枸杞固元糉、五豆化濕糉4款中醫藥特色「養生糉」，價格在每個6至10元，同樣受到歡迎。

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