朱軍任御林軍政委 公開渠道難尋履歷

北京衛戍區是省級軍區，肩負保衛首都重任，衛戍部隊在坊間有「御林軍」之稱。因此，衛戍區司令、政委以往一直高配副戰區（副大軍區）級別，直至2019年底張凡迪少將調任北京衛戍區政委，由副軍級晉升為正軍級，打破高配模式。張凡迪去年10月已滿60歲退休年齡，今年北京多個涉軍公開活動已沒有看到張凡迪出席。

北京電視台前日新聞畫面顯示，在北京市黨管武裝工作會議主席台左方就坐的朱軍，負責主持當天的會議，他身穿陸軍軍服、佩戴少將肩章，目測50多歲。主席台上還有北京市委書記、北京衛戍區黨委第一書記尹力，北京市委常委、北京衛戍區司令員付文化等人。

北京衛戍區政委、司令在2020年前後相繼換人，除了張凡迪2019年12月頂替前政委姜勇中將遺缺，次年7月官媒也報道付文化接替王春寧中將，統領「御林軍」。付文化之前是第81集團軍參謀長，張凡迪舊職是83集團軍政治工作部主任。而近日新上任的朱軍，在互聯網難以搜尋到其履歷。

下月開三中全會 換人消息惹關注

隨着中共二十屆三中全會即將於7月召開，衛戍區主官換人消息近日引起關注和議論。在2015年軍隊改革中，各個省級軍區（或警備區）改由中央軍委國防動員部管轄，只有三個例外，即北京衛戍區和新疆軍區、西藏軍區劃歸陸軍管理，繼續保持戰鬥部隊職能，做到「隨時能戰」。