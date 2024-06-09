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「國潮」熱當道 漢服遊園成風潮

【明報專訊】昨日開始是今年端午節三天連假，「民俗小城」變身周邊遊好去處，廣東佛山、湖北宜昌、福建泉州等地文旅預訂單量暴升。「國潮」熱當道，北京、南京、西安、洛陽等古都文博遊持續火熱，「漢服遊園」已成風潮。

據官方數字，昨日全國鐵路預計發送旅客1690萬人次，安排加開旅客列車856列。民航預計發送旅客193萬人次。

中國經濟網報道，端午假期，各類新玩法湧現，不少商家創新「新中式」文旅產品。今年以來，美團平台提供漢服主題產品的酒店商家數，較去年同期增長120％，相關訂單量增長300％。目前在各大古都城市，打卡點附近都有大量古裝攝影沙龍店，提供服裝、道具、化妝兼外拍一條龍服務。

新華社指出，北京、南京、西安、洛陽等古都的漢服遊園漸成風潮，非遺民俗、傳統文化融入現代群眾文化生活和酒旅場景，極大地豐富了遊客的出行體驗。

假期遇高考 各地酒店供應緊張

擁有非物質文化遺產項目「疊滘賽龍舟」的廣東佛山，亦成為端午假期的熱門民俗小城。據平台數據，截至6月1日，當地文旅預訂單量年增超過80％。在屈原故里湖北宜昌，當地推出端午文化節，憑藉漢服巡遊、龍舟夜遊等民俗活動，成為周邊短途熱門目的地。

不過在住宿方面，由於端午節假期撞上了全國高考，各大旅遊城市熱門區域的酒店較緊張。

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