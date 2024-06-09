央視揭鼓浪嶼宰客一條龍 監管互卸責 有餐廳死海鮮當活的賣 廈門監管職員：我也反映過但沒用

鼓浪嶼是國家5A級旅游景區、世界文化遺產地，不過不少外地遊客反映，這裏旅遊套路多、花費高、體驗差。央視總台近日以遊客身分「放蛇」調查，發現還沒踏上鼓浪嶼島，就遭遇宰客第一環。

手機訂票35元 的士司機誘買168元套票

在廈門輪渡碼頭的路邊，但凡遊客出現，馬上就有的士司機上前搭話，以「限時登船」等理由，提醒遊客不要在手機上訂票，稱要到散客中心購買售價168元（人民幣，下同）的套票。裏面包含了88元的私人景區門票和35元往返船票。

不過事實上，每拉到一個客人，司機將從中賺取10元、20元的「喝茶費」。遊客從官方渠道買船票，最低只需35元，根本不存在「限時3小時」的情况。168元的套票中，有高達近100元的利潤。

央視記者發現，從被司機拉到散客中心購買高價套票，再到導遊、商家聯手誘導消費，環環相扣，形成一條完整的「灰色產業鏈」。上島後，導遊完全沒有講解島上歷史風情，而是不斷帶遊客去購物消費。在套票包含的私人景點推銷珍珠，帶遊客到茶室喝茶推銷茶葉。團內大部分遊客表示，「感覺來廈門幾天，一直被宰」。

導遊收五成回佣誘消費 商家次貨牟暴利

央視記者事後返回這些店舖，謊稱自己也是導遊、想尋求商業合作，這些茶葉店、珍珠店家均給出五成比例的回佣，並且現金交收，「這樣的話，你安全，我們也安全」。同時這些商家在銷售過程中，還存在以次充好、虛假宣傳。在「百年美園」景點內珍珠店裏，店員反覆推薦的「海水珠」，聲稱是南洋蚌種，甚至還有「給女性預防甲亢」功能，記者花上千元購買後經專業機構鑑定，發現是淡水珠。一些海鮮餐廳為牟暴利，將死海鮮當活海鮮賣。

央視記者以遊客身份多次向廈門市交通運輸、市場監管、文化旅遊等部門和景區管委會反映，各部門均明確表示僅限於各自職責範圍內，開展調查與處理，最多是退費處理。針對「灰色產業鏈」的問題，廈門市鷺江市場監管所工作人員甚至表示：「很早的時候，我自己個人都有寫過12345（政務熱線），沒有用。」對方稱，12345稱會把情况轉給相關部門，沒有給任何回饋。

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