台同志寫真攝影師陸參展被拘 稱遭抽血脫光檢查念電騙文字

【明報專訊】台灣一名拍攝男同性戀者寫真的攝影師近日到江蘇南京參加藝術書展時，被當地警方以涉嫌觸犯「傳播淫穢物品罪」行政拘留，過程中被要求抽血和念一段詐騙電話的文字。基於近日陸續有民眾赴陸被拘情况，台灣官員昨提醒當地公眾到大陸旅遊要注意人身安全。
綜合BBC中文網、台灣華視等報道，年約30歲的林家夯是台灣LGBT人士，近年加入台灣網絡電視台的「男同志戀愛」實境秀，並出版了數本有關男同性戀者的寫真書。近幾年先後報名歐美和大陸深圳、廣州的書展，宣傳銷售自己的攝影書。
林家夯表示，他在上周五（5月31日）到達南京藝術書展的會場，擺攤不到30分鐘，就有7、8個人過來，逐頁拍攝他的書。對方疑似文化市場執法人員，還叫公安把他帶走，先是去酒店翻查行李箱，之後再被載到派出所扣押了幾小時，陪同他的主辦方人員說，最輕可能要被關7天。
涉傳播淫穢物品罪 扣押數小時
隨後，林家夯又被帶到附近的公安局。公安指他涉嫌販賣淫穢圖像，依法行政拘留24小時。林家夯稱，他被沒收手機並要求留下密碼，又被銬上手銬，還遭全身脫光檢查，拍了犯人照，蓋手指模和抽血，並念了一段詐騙電話的文字，然後開始做筆錄。在做筆錄期間，被要求交代怎麼入境、怎麼拿到書、為什麼要拍這些寫真以及性取向、家庭等私密問題。
然後林家夯被關進玻璃屋的房間，與多人關在一起，裏面有很嚴重的屎尿味。最後，林家夯在凌晨零時被提早釋放，「他們（公安）只是簡單說，這一次就這樣，你可以走了」。而其攤位的東西則被沒收。
林家夯返台後在網上公布遭遇，並表示短期內不會考慮再到大陸工作或旅遊。這宗個案再次引發有關去大陸旅遊是否安全的討論，有網民留言稱去年在深圳書展看過他的攤位，沒覺得有何不妥。
台閣揆囑注意遊陸人身安全
台灣行政院長卓榮泰昨表示，已要求陸委會了解狀况，再次提醒民眾到大陸旅遊要注意人身安全。陸委會發言人梁文傑回應有注意到此事，並正在查證中。梁還透露，由於大陸實施國安法和反間諜法，個人被留置和檢查的情况「確實有所增加」。上月一個台灣團到福建旅遊，其中一名團員因以前的職業「特殊」被公安帶走留置數日後獲釋。