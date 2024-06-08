台同志寫真攝影師陸參展被拘 稱遭抽血脫光檢查念電騙文字

綜合BBC中文網、台灣華視等報道，年約30歲的林家夯是台灣LGBT人士，近年加入台灣網絡電視台的「男同志戀愛」實境秀，並出版了數本有關男同性戀者的寫真書。近幾年先後報名歐美和大陸深圳、廣州的書展，宣傳銷售自己的攝影書。

林家夯表示，他在上周五（5月31日）到達南京藝術書展的會場，擺攤不到30分鐘，就有7、8個人過來，逐頁拍攝他的書。對方疑似文化市場執法人員，還叫公安把他帶走，先是去酒店翻查行李箱，之後再被載到派出所扣押了幾小時，陪同他的主辦方人員說，最輕可能要被關7天。

涉傳播淫穢物品罪 扣押數小時

隨後，林家夯又被帶到附近的公安局。公安指他涉嫌販賣淫穢圖像，依法行政拘留24小時。林家夯稱，他被沒收手機並要求留下密碼，又被銬上手銬，還遭全身脫光檢查，拍了犯人照，蓋手指模和抽血，並念了一段詐騙電話的文字，然後開始做筆錄。在做筆錄期間，被要求交代怎麼入境、怎麼拿到書、為什麼要拍這些寫真以及性取向、家庭等私密問題。

然後林家夯被關進玻璃屋的房間，與多人關在一起，裏面有很嚴重的屎尿味。最後，林家夯在凌晨零時被提早釋放，「他們（公安）只是簡單說，這一次就這樣，你可以走了」。而其攤位的東西則被沒收。

林家夯返台後在網上公布遭遇，並表示短期內不會考慮再到大陸工作或旅遊。這宗個案再次引發有關去大陸旅遊是否安全的討論，有網民留言稱去年在深圳書展看過他的攤位，沒覺得有何不妥。

台閣揆囑注意遊陸人身安全

台灣行政院長卓榮泰昨表示，已要求陸委會了解狀况，再次提醒民眾到大陸旅遊要注意人身安全。陸委會發言人梁文傑回應有注意到此事，並正在查證中。梁還透露，由於大陸實施國安法和反間諜法，個人被留置和檢查的情况「確實有所增加」。上月一個台灣團到福建旅遊，其中一名團員因以前的職業「特殊」被公安帶走留置數日後獲釋。