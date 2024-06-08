北京聞風：文化保護與消費良性循環 ／文：鍾鳴九

據統計，各省（區、市）在「文化和自然遺產日」前後將舉辦12,614項非物質文化遺產（非遺）宣傳展示活動，其中線下活動9642項，包括舉辦非遺保護主題展、在影片網站開設非遺影像展映專區、多個非遺館相繼開館等。

在6日剛開館的北京豐台非遺展示體驗中心，遊客可以親身體驗京繡、草編、茶道、插花等非遺項目，還能觀看古琴製作、古畫修復、漆器雕刻等。多位區級、市級非遺代表傳承人也會輪番坐鎮，為遊客展示非遺技藝，並展開公益教學。

藉網絡傳播 非遺能見度增

目前，內地有43個項目被列入聯合國教科文組織非遺名錄、名冊，居世界首位。即將來臨的端午節也在2009年被正式列入世界非遺名錄。而內地的各級非遺代表項目更是多如牛毛，僅國家級非遺代表項目就有3600多項。

雖然數量眾多，但據中央文化和旅遊管理幹部學院副研究員孫佳山介紹，內地民眾對於「非遺」等相關概念的認識不過20年左右。2005年，韓國成功將「江陵端午祭」申報為世界非遺，讓「非遺」等理念進入大眾視野。

隨着出生在物質較為豐富的年輕一代的成長，內地民眾更加追求精神世界的體驗。孫佳山說，傳統節日元素愈來愈多地出現在直播、短片、社交平台等年輕人喜愛的媒介渠道中，因而大範圍地提高普通民眾對於非遺等的感知度。「現在非遺的活態傳承愈來愈借助商業化的方式傳播。許多大品牌主動跟非物質文化遺產有機結合，這進一步提升了非遺的傳播範圍。」

目前，包括非遺在內的許多中國傳統文化技藝，都進入了保護與消費的良性循環。

區級非遺張氏草編的傳承人張先生告訴筆者，早年他們師兄弟7人一起學藝，後來因為生計問題，許多人轉行了。近幾年，政府加大對非遺技藝的保護，尤其是「非遺進校園」的開展，不僅讓這些非遺技藝得以傳揚，也為這幫手藝人帶來收入，讓他們安心傳承非遺技藝。豐台非遺展示體驗中心工作人員也表示，未來會開設紮染、做紙紮風箏、畫京劇臉譜等收費課程；中心咖啡廳也會提供蓋碗茶、特色咖啡杯等產品。力求以文化吸引遊人，以遊人保護和傳承文化。

在這個文化和自然遺產日，文旅部門也表示，發動各地舉辦「非遺購物節」，結合本地區文化和旅遊促消費活動，培育國貨「潮品」等新的消費增長點。目前，粵川皖等地的「非遺購物節」已相繼開鑼。

文：鍾鳴九