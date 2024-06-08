明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

北京聞風：文化保護與消費良性循環 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】今日是中國的「文化和自然遺產日」，又恰逢傳統節日端午節連假。因此，內地多個城市都在展開各類文化宣傳展示活動，既豐富市民生活，又催谷文化消費。

據統計，各省（區、市）在「文化和自然遺產日」前後將舉辦12,614項非物質文化遺產（非遺）宣傳展示活動，其中線下活動9642項，包括舉辦非遺保護主題展、在影片網站開設非遺影像展映專區、多個非遺館相繼開館等。

在6日剛開館的北京豐台非遺展示體驗中心，遊客可以親身體驗京繡、草編、茶道、插花等非遺項目，還能觀看古琴製作、古畫修復、漆器雕刻等。多位區級、市級非遺代表傳承人也會輪番坐鎮，為遊客展示非遺技藝，並展開公益教學。

藉網絡傳播 非遺能見度增

目前，內地有43個項目被列入聯合國教科文組織非遺名錄、名冊，居世界首位。即將來臨的端午節也在2009年被正式列入世界非遺名錄。而內地的各級非遺代表項目更是多如牛毛，僅國家級非遺代表項目就有3600多項。

雖然數量眾多，但據中央文化和旅遊管理幹部學院副研究員孫佳山介紹，內地民眾對於「非遺」等相關概念的認識不過20年左右。2005年，韓國成功將「江陵端午祭」申報為世界非遺，讓「非遺」等理念進入大眾視野。

隨着出生在物質較為豐富的年輕一代的成長，內地民眾更加追求精神世界的體驗。孫佳山說，傳統節日元素愈來愈多地出現在直播、短片、社交平台等年輕人喜愛的媒介渠道中，因而大範圍地提高普通民眾對於非遺等的感知度。「現在非遺的活態傳承愈來愈借助商業化的方式傳播。許多大品牌主動跟非物質文化遺產有機結合，這進一步提升了非遺的傳播範圍。」

目前，包括非遺在內的許多中國傳統文化技藝，都進入了保護與消費的良性循環。

區級非遺張氏草編的傳承人張先生告訴筆者，早年他們師兄弟7人一起學藝，後來因為生計問題，許多人轉行了。近幾年，政府加大對非遺技藝的保護，尤其是「非遺進校園」的開展，不僅讓這些非遺技藝得以傳揚，也為這幫手藝人帶來收入，讓他們安心傳承非遺技藝。豐台非遺展示體驗中心工作人員也表示，未來會開設紮染、做紙紮風箏、畫京劇臉譜等收費課程；中心咖啡廳也會提供蓋碗茶、特色咖啡杯等產品。力求以文化吸引遊人，以遊人保護和傳承文化。

在這個文化和自然遺產日，文旅部門也表示，發動各地舉辦「非遺購物節」，結合本地區文化和旅遊促消費活動，培育國貨「潮品」等新的消費增長點。目前，粵川皖等地的「非遺購物節」已相繼開鑼。

文：鍾鳴九

上 / 下一篇新聞