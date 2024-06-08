多省精簡編制2%至5% 山西小縣年慳3000萬

去年3月，《黨和國家機構改革方案》提出，中央和國家機關各部門人員編制統一按5%的比例精減；地方黨政機關人員編制精減，則由各省研究確定；縣、鄉兩級不作精減要求。內地有719萬公務員，但各省市縣數據不明，而精簡編制亦不同於裁員，一般透過「多退（退休）少招」或下沉基層編制進行。

過去一年，各地陸續展開機構改革的工作，力度不一。四川內江市政府網站前日發布文章提到，將按3%比例精簡市級行政編制；對職責相對較輕、編制資源較多的部門額外精減。山西省提到將逐步縮減省、市兩級的公務員行政編制，其中省級將減少3%編制，市一級最少減少2%編制。此外，省直機構領導班子人數也將有一定比例減少，一般不超過4人，與之前的8、9人相比，減幅巨大。

河南省的事業編制大規模精簡，在省直屬單位層面，除學校、醫院外，事業機構按不低於50%精簡，事業編制按不低於30%精簡，原則上不再保留科級和事業編制16名以下的事業單位。該省還公布，省直單位收回的事業編制，已下沉到縣（市、區）共有5638名。

一些財政壓力較大的人口小縣也在改革機構。常住人口9萬多的山西婁煩縣，公職人員超過3000名，精簡了341人，部分用來填補鄉鎮行政執法力量，剩下的透過「退三進一」（每退休三人，增加一人）方式消化。改革後，每年可節約人員經費3410萬元；同時騰出2.8萬平方米辦公大樓。