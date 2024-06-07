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駐京周記：牛肉價跌 買家開心養戶疼心

【明報專訊】以前烤肉、涮火鍋、蒸炒烹炸吃牛肉總得荷包「大出血」，近兩月牛肉跌下「神壇」，價格連降。消費者「牛肉自由」看似來到，惟養殖戶大呼心疼。

據農業農村部「農產品批發價格200指數」，進入5月，牛肉價跌勢加劇，「五一」假期結束時牛肉價格（每公斤批發價，下同）是65.12元（人民幣，下同），到昨日價格是60.76元，一個月時間，跌幅6.7%。

記者在北京的超市內走訪，發現市場上牛肉的價格確實相比之前有所下降。售貨員也表示，牛肉價格從今年年初起就一直在緩慢減價，和去年同期相比，一斤（500克）牛肉的價格下降了10元左右；以前一斤牛肉價格在約40元，現在已經跌至30元。

東北地區有養牛戶則表示，目前市場上的牛肉減價狀况，與許多從養牛場被淘汰下來的奶牛牛肉進入了市場有關。從去年起，牛奶價格持續走低，許多奶牛養殖戶關停了牛場，被出售的奶牛便被拉去屠宰。這部分肉進入了市場之後，引發了牛肉價格的降低。但正常售賣的肉牛牛肉，價格變化並不大。只是受波及後價格有所波動。

華北地區有菜市場肉販表示，今年牛肉價格持續波動走低，使得很多養殖場入不敷出，不得不降低活牛持有量以維持經營。並且受進口牛肉價格影響，國內牛肉市場也受到衝擊。「消費者很多其實並不關心牛肉的源頭，只要賣的便宜，就會有市場。時間長了牛肉價格就整體下降。」

網民呼外國牛「產能過剩」傾銷 促限進口

疫情前中國准許27國牛肉進口，疫情後為表擴大對外開放，大量進口牛肉，海關數據顯示今年前4個月進口牛肉100萬噸，按年增22%。當局又開放德國部分牛肉進口，解除哥倫比亞和澳洲牛肉禁令等，有繼續擴大進口之勢。

內地網民大呼外國養殖業「產能過剩」傾銷中國，呼籲中央扭轉政策。商務部網站也掛出「可否限制進口大量牛肉？」的公眾留言，稱現在國內活牛市場可謂是哀鴻遍野、民不聊生，「很多養牛的人已經還不起貸款了，這對我們的經濟是不利的」。

雖然牛肉從源頭市場價格降低，但記者同時走訪北京各類食肆卻發現，牛肉菜式與之前並無變化，無論火鍋還是燒烤，價格顯然與此前持平。可能要想實現「牛肉自由」，還是需要自己在家多買菜做飯了。

駐京記者 王佩凡

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