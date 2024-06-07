民企追官款被指控尋釁 黔不起訴 僱人跟蹤寄信威脅 情節輕微批評教育

曾引輿論質疑政府「以刑化債」

馬藝珈伊及律師等人去年11月被拘留，馬案今年2月經媒體曝光後，貴州省委成立由省檢察院牽頭的聯合調查組，指定安順市普定縣檢察院異地管轄該案。據調查，馬為向六盤水市水城區項目業主討債、向區政府施壓，在2022年10月至11月和2023年9月至10月經代理律師唐林、代理人侯志濤（已於2023年5月注銷律師執照）先後提議，僱傭耿╳東、方╳兵等人採取蹲守、尾隨、偷拍偷錄、GPS定位器跟蹤等手段非法獲取公民個人資訊，並郵寄帶有威脅性質信件。

通報稱，馬藝珈伊等5人構成侵犯公民個人信息罪，但犯罪情節輕微、到案後認罪悔罪，對5人作相對不起訴（又稱酌情不起訴）處理。馬藝珈伊、侯志濤、唐林夥同屈╳東等10人尋釁滋事等擾亂社會管理秩序的違法行為，情節顯著輕微，可不以犯罪論處。檢察機關6日向上述人員公開宣布不起訴決定，對構成侵犯公民個人信息罪的5人訓誡，對尋釁滋事的10人批評教育。

未付欠款待民事訴訟解決

通報稱，委託第三方審核，馬藝珈伊承建的10個項目中，有7個項目應付工程款為1億1877.45萬元（人民幣，下同），案發前已支付8821.1萬元，欠付的3056.35萬元於5月17日支付完畢；另3個停建未完工項目，因管理混亂難以準確核算，已於案發前支付5549.34萬元。當地至今已支付欠款共約1.7億元，剩餘未付欠款有待民事訴訟解決。

「財新網」指，聯合調查組與水城區政府認定的欠付金額有出入。水城區政府2月通報，10個項目共計金額約1億6332.71萬元，當時已支付1億4670.6萬元。曝光此案的《中國經營報》2月指，水城區政府共欠約2.2億元。涉及欠款的六盤水野玉海山地旅遊度假區管委會原主任王爾彬、副主任侯竣然，此前被當地紀委立案審查。