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美對台3億美元軍售 主涉F16零件設備

【明報專訊】美國國防安全合作署（DSCA）5日宣布最新一波對台軍售，總價達3億美元（約23.4億港元），包括F16戰機的標準備用和修理零件及相關設備約2.2億美元，以及非標準備用和修理零件及相關設備約8000萬美元。這是拜登政府任內第14度對台軍售。

DSCA新聞稿指出，國務院已批准這兩筆軍售案，DSCA也已通知國會；這兩筆軍售案符合美國的國家、經濟及安全利益，有助改善台灣安全，維持區域政治穩定、軍事力量平衡及經濟進步。這些設備將從美國空軍庫存轉移。

台代表處感謝美安全承諾

中央社指，駐美國台北經濟文化代表處請求購買F16戰機的標準備用和修理零件、組件、消耗品和配件以及美國政府和承包商提供的工程、技術、物流及其他相關服務。代表處以聲明感謝美方再次以具體行動履行「台灣關係法」及「六項保證」的對台安全承諾，強化台灣自我防衛能力，並提升台灣及區域和平與穩定。

台國防部昨（6日）表示，美對台新的軍售專案進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。聲明稱解放軍壓迫台灣海空域訓練空間與反應時間，新軍售有助維持台空軍戰機裝備妥善與消耗補充，滿足防衛作戰與戰備訓練需求，以確保傳統戰力不墜。

台美國防產業論壇 美27軍火商代表出席

台美國防產業論壇同日以閉門會議方式，在台北國際會議中心舉行，27間美國國防承包商所組成的代表團及美國海軍前太平洋陸戰隊司令魯德爾出席。國民黨立委、前海軍上將陳永康表示，本次論壇重點在於溝通和技術分享以及討論。論壇結束後，今年9月在美國費城也將舉辦美台國防工業會議，屆時台方將派代表出席。

相關字詞﹕台海 對台軍售

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