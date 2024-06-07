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苟仲文撤政協職 易會滿有新安排

【明報專訊】三中全會前夕，今年4月及5月先後落馬的前司法部長唐一軍、前體育總局長苟仲文，被官宣撤銷全國政協委員資格。2月被免去中國證監會黨委書記的易會滿，此前一度傳出受查消息，事隔4個月有新職，將出任全國政協經濟委員會駐會副主任，此番任命形同宣布他「安全落地」。

易任內A股大跌 「安全着陸」惹股民不滿

據新華社報道，第十四屆政協全國委員會常委會第七次會議昨日（6日）在京閉幕。會議通過多項人事任命的安排。經表決，增補馬曉偉、易會滿、曹軍為全國政協委員；任命易會滿為經濟委員會駐會副主任，馬曉偉為教科衛體委副主任。59歲的易會滿今年2月被免去中國證監會書記職務，由於過去一年A股市場經歷大跌，他是否能「安全着陸」曾引發猜測。易會滿被免職隔日，A股曾一度大漲。昨日他任新職消息發布後，微博等討論區眾多股民表達不滿。

會議還通過了關於免去苟仲文全國政協常委、民族和宗教委員會副主任職務，撤銷其委員資格的決定；追認關於撤銷石磊、唐一軍全國政協委員資格的決定。66歲的苟仲文5月底被官宣涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。他在2016年至2022年任國家體育總局局長，其後到政協任職，並當選第十四屆全國政協委員。盛傳苟仲文落馬原因與近年的體壇貪腐案有關，其多名舊部此前被查。

追認前司法部長唐一軍撤政協職

前司法部長唐一軍4月在江西政協主席任上被查，5月29日，江西省政協通報免去唐的第十三屆委員會主席職務，至昨日全國政協再追認撤銷其委員資格。至此，在本屆全國政協委員中，已有8人被撤銷資格，另有4人辭職。

相關字詞﹕易會滿 苟仲文 全國政協

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