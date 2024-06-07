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高考開鑼 1342萬考生創新高 試場織網捉出貓 人防技防AI防

【明報專訊】2024年內地高考今天（7日）開鑼，首日兩個科目上午考語文，下午是數學。據教育部披露的數據，今年高考報名人數1342萬人創歷史新高，比去年增加51萬人；其中，有413萬是復讀生。這是中國自1977年恢復高考以來，報考人數首次突破1300萬大關，也是2018年以來連續第7年保持增長。教育部稱將嚴厲打擊考試舞弊，全力實現公平公正，並發布高考預警信息，公布了組織高考作弊、替考等6類典型案件，希望考生不要以身試法而抱憾終生。

今天，內地將有1300多萬人走入考場，競逐450萬個本科生錄取名額。換言之，有超過60%的考生將與今年的本科生錄取無緣。綜合「央視新聞」、《中國經營報》等內地媒體報道，為全力實現考試公平公正，教育部會同公安部、工業和信息化部等部門聯合開展淨化涉考網絡環境、淨化考點周邊環境、打擊銷售作弊器材、打擊替考作弊等專項行動，持續推進考試環境綜合治理，嚴厲打擊各類涉考違法犯罪活動。

3道安檢防帶作弊器材 無線電信號屏蔽

各地考試地點提升了「人防技防」能力，嚴厲打擊考試作弊。在山東省棗莊八中南校考點，考生在進入考場之前，需要通過「兩次人工安檢+一次智能安檢」的3道入場安檢，嚴防考生將手機等作弊器材帶入考場。

教育部強調，將增強人員入場檢測力度，嚴格執行考生進入考點考場安全檢查工作規範；加強標準化考點建設，實現智能安檢門全配備、考點考場無線電信號有效屏蔽；積極推進考場實時智能巡查和保密室實時智能巡檢，進一步織細織密高科技作弊防護網。

今年高考，也是各試場首次使用「AI（人工智能）巡查系統」。山東省教育招生考試院副院長趙麗介表示，所有高考考場安裝了視像智能巡查系統，可以實時智能抓拍疑似違紀作弊行為，然後推送給視像監考員認定處理。

在高考開鑼前，教育部提前發布高考預警信息，公布了包括組織高考作弊、替考、違規攜帶手機、「花錢保送」、高考志願被篡改、「佔坑帖」（先發帖「佔坑」，考後把帖子內容更改為高考內容並號稱「貼中題」）6個典型涉考案例，希望考生不要因以身試法而抱憾終生。教育部還表示，高考錄取過程中，不存在所謂的「內部招生」、「花錢保送」，考生及家長要高度警惕此類「花錢能買大學名額」、「特殊渠道錄取」等為幌子的行騙。

今作文題矚目 15盲人有專門試卷

今屆高考最遲在本月10日結束，今天的作文題目備受關注，料再引起熱議。教育部要求各地會同有關部門加大服務保障力度，為考生提供考試期間出行、食宿、醫療衛生、噪音治理等多方面服務保障；繼續做好殘疾人等特殊困難群體的考試服務，為11省（區）共15名盲人考生專門命制盲文試卷，為1.1萬餘名殘障考生提供合理考試便利。

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相關字詞﹕本科生 巡查 作弊 教育部 高考

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