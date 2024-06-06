深中通道本月通 設兩跨市巴士線 最低通行費或62.7元

巴士單程票價料15到18元

目前，連接深圳和中山的深中通道已完成橋樑荷載測試，預計最快6月通車。開通後，屆時來往深圳和中山毋須再繞道虎門大橋，單程可由現時約兩小時，大幅縮減至30分鐘。

《深圳特區報》昨報道，為方便兩地快速通勤，在通車當日將同步開通深中跨市定制巴士專線，分別為中山博覽中心—深圳前海夢工場北區、中山國際人才港—深圳前海夢工場北區。線路單程票價預計為15至18元。在夢工場北區還有兩條市內接駁線，分別往返深圳灣口岸和海岸城。

機場車程兩小時縮至50分鐘

除了連接前海，深圳巴士集團還與深圳機場集團聯合開通中山航空港至深圳機場的機場專線。開通後，目前約兩小時的車程將縮短到50分鐘內，實現大灣區內深圳、中山城市之間「1小時交通圈」。

該機場專線計劃每日運行72個班次，發班頻次在30至40分鐘一班。將覆蓋寶安機場的所有航班時間。中山航空港還特設有值機區，為旅客辦理登機手續、行李託運等服務。工作人員表示，旅客從值機到登車，可在10分鐘內辦完所有手續。

深中通道是連接廣東自貿區三大片區、溝通珠三角「深（圳東）莞惠（州）」與「珠（海）中（山）江（門）」兩大功能組團的重要紐帶，是粵東通往粵西的便捷通道。

公路全長約24公里，集「橋、島、隧、水下互通」於一體，是世界綜合建設難度最高跨海集群工程。

據廣東省交通運輸廳上月底公布的部分高速站經深中通道的收費標準，深中通道的全線車輛通行費收費標準最低或為62.7元。

隨着深圳、中山兩地交通一體化，其他方面的一體化也在加速。今年5月，深圳市醫療保障局與中山市醫療保障局簽訂協議，讓兩地的醫保參保人享同城待遇。中山、深圳的參保人在異地就醫住院、普通門診、特定病種門診和生育就醫均可直接聯網結算。