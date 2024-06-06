倘台遭入侵 拜登：不排除動武保台 中方促停向台獨勢力發錯誤信號

拜登：不改對台政策不尋求「台獨」

據《時代》雜誌周二報道，拜登稱已向中國國家主席習近平表明，美國不會改變對台政策，亦不尋求「台獨」，重申若中方試圖單方面改變台海現狀，美方不會不保護台灣，並與區內盟友磋商。被問及在發生入侵情况下會否在台部署美軍，拜登稱不排除動用美軍，但部署海、陸、空軍有分別。據中央社報道，此前拜登已4次表態願意出兵保護台灣。

台外交部：續與美合作保台海現狀

毛寧昨強調，台海的真正現狀就是兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，如何解決台灣問題是中國人自己的事情。中方敦促美方認清「台獨」分裂勢力的本質和野心，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，恪守不支持「台獨」的承諾，停止武裝台灣，停止以任何方式向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

台灣外交部昨表示，誠摯歡迎與感謝拜登重申美國對台灣長期的安全承諾，台灣將持續提升自我防衛能力，並與美國等理念相近者深化合作，共同確保台海現狀、促進印太區域和平。

國民黨主席朱立倫昨則表示，台灣是全球媒體公認最危險的地方，安全戰略要使用「國防」（Defense）與「對話」（Dialouge）並進的「2D戰略」，又批評賴清德上任後製造島內對立，也造成兩岸間可能發生的更嚴重衝突。