美衛星揭殲-20部署中印邊境 美媒指罕見 印智庫：軍事威脅升級明確信號

美國《新聞周刊》4日援引美國地理空間情報公司「全源分析」（All Source Analysis）5月30日發布的衛星圖像指，中國將6架殲-20以及8架殲-10戰機部署在靠近印度邊境的西藏日喀則空軍基地。畫面顯示，在機場跑道的另一端，還停留有一架空警-500預警機。該機場為軍民兩用，距離印度邊界約150公里，距印度空軍的法製「陣風」戰機所在的西孟加拉邦哈西馬拉空軍基地不到300公里。

距邊界150公里 導彈射程300公里

6月2日的衛星圖片顯示，6架殲-20仍停在日喀則空軍基地跑道邊。雖然目前無法確定這些戰機是否會長期在該機場駐守，報道指出，「殲-20戰機並不常駐日喀則機場，因此這次部署非常罕見。」

報道引述印度退役將軍、現任新德里維韋卡南達國際基金會智庫高級研究員夏爾馬（Rakesh Sharma）表示，解放軍殲-20戰機配備射程超過300公里導彈，將對印度「錫金—阿魯納恰爾邦」（Sikkim-Arunachal Pradesh）地區構成威脅，「視為中國對印度的軍事威脅升級的明確信號」。報道指出，日喀則機場的海拔高度約為3810米，高海拔對飛機起降仍然是一個挑戰。分析研判印度空軍會考慮規劃相應的空戰行動。

另邊廂，巴基斯坦此前為了對抗印度的「陣風」戰機，也已引進並在邊境部署殲-10戰機。印媒稱，殲-10令印度更擔心「兩面受敵」（見另稿）。

中印兩國上千公里的實際控制線上，一直存在漫長的邊界爭端。今年3月，中國外交部發言人林劍曾表示，中國及印度邊界從未劃定，分為東、中、西段和錫金段。東段的藏南地區（即印度所稱的阿魯納恰爾邦）一直是中國領土，在印度非法侵佔前，中國一直對藏南地區行使有效的行政管轄，這一基本事實不容否定。林劍指出，1987年印度在非法侵佔的中國領土上設立「阿魯納恰爾邦」，中方當時就發表聲明堅決反對，強調印方此舉非法無效，中方的這一立場沒有改變。

自2020年6月，兩國曾在西部邊境線上發生流血衝突，導致至少20名印度官兵和4名中國士兵喪身。此後，雙方在拉達克（Ladakh）東部地區部署了數萬名士兵，展開持續4年的軍事對峙。

中方：盼對話協商達邊界解決方案

中國國防部新聞發言人吳謙5月30日在記者會上表示，中方同印方通過外交和軍事渠道保持溝通。當前，中印邊境局勢總體穩定，希望印方與中方相向而行，通過對話協商盡早達成雙方都能接受的解決方案。中國新任駐印度大使徐飛洪近日接受採訪稱，中印兩軍在4個點位實現脫離接觸。

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