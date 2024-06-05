菲控華奪物資否認槍指 「坐灘」艦員毁中國漁網

菲稱艦員持槍自衛

中國環球電視網（CGTN）旗下「CGTN記者團」微博周日報道，菲律賓5月19日對「坐灘」仁愛礁的57號軍艦空投補給，中國海警應對時，發現廢艦上至少兩名人員持槍在甲板活動，並用槍指着中國海警方向。

菲參謀總長布勞納（Romeo Brawner）昨在記者會表示，「坐灘」軍艦是菲海軍現役艦艇，因此艦上人員必須自衛，他們有權持有武器。布勞納稱，因為當時中方充氣艇離得很近，菲方人員持槍只為自衛，以防萬一。「我們否認我們任何士兵有故意持槍瞄準中國海警，但不否認他們持有武器這一事實」。

菲律賓於5月19日空投補給擱淺軍艦，共空投4架次，只成功回收其中3個包裹。第二次空投包裹遭中國海警截獲。軍方表示，這是中國第一次奪走物資，並稱這種奪取或沒收物資的行為是非法的。

布勞納指，兩艘中國硬殼充氣艇在當日接近菲艦10米以內的水域，扣押菲軍方空投的包裹，並指中國強硬且無端干涉。中國充氣艇上的人員其後又將物資丟進水中。

1999年5月，菲律賓海軍將坦克登陸艦「馬德雷山脈」號開入仁愛礁「坐灘」在礁上，至今一直以定期輪換方式駐守人員。

中方促菲停製事端

中國外交部發言人毛寧昨在記者會被問及菲律賓軍方否認中國的指控時，強調菲律賓派軍艦在仁愛礁「坐灘」這個行為本身就是非法的，菲方還一再挑釁、激化矛盾、升級事態，是中國不能接受的。她希望菲方不要再繼續製造事端，而是要回到通過對話協商、解決分歧的正確軌道上來。

新華社昨晚再發放影片，指近日在仁愛礁及其附近海域，菲「坐灘」軍艦派出人員破壞中國漁民所放漁網。總長超過2000多米的漁網遭到破壞，多張漁網被切割，累計超過百米的漁網被拉到「坐灘」軍艦。