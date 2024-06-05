輝達伙鴻海在台建第二座AI算力中心

中央社報道，輝達執行長黃仁勳近期訪台，他昨日現身台北國際電腦展，並證實輝達將在台灣設立第二個類似在高雄Taipei-1的AI超級電腦中心（先進算力中心）。黃仁勳之後在鴻海旗下鴻佰展區表示，台灣最大的AI超級電腦中心就是在高雄，輝達規劃在高雄擴大AI超級電腦Taipei-1的運算規模。

料2026年完工

鴻海：將與輝達插旗日本

鴻海同日發新聞稿宣布，將攜手輝達在高雄建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計共64櫃、4608顆中央處理器（CPU），預計2026年完工。鴻海董事長劉揚偉表示，作為輝達在AI伺服器的最大供應商，也是最重要的合作伙伴，雙方也將持續深化在AI、電動車、智慧工廠、機械人、智慧城市等多領域合作。

劉揚偉透露，與輝達合作的電動車先進駕駛輔助系統（ADAS）平台初具成果，會應用在未來鴻海設計車款，同時鴻海也正和歐美傳統車廠洽談專案中。劉更表示，鴻海將在高雄當地研發訓練生成式AI應用，提供AI工廠和產線機器人運算力的需求，並透露「鴻海與輝達將插旗日本，與其他國家合作」。

黃仁勳前日晚宴請員工時說，未來5年要在台設立一個很大的設計中心，至少會僱用1000名工程師，同時也在尋找很大的場地，能在此蓋一個總部。昨在電腦展被媒體詢問該設計中心選址何處時，黃仁勳反笑問「哪個縣市的夜市最好？」現場媒體回答「到處都有最好的夜市」，黃仁勳說，它們都是選擇。