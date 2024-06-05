玄武岩織成國旗 抵禦腐蝕高低溫

總設計師：全國人民都期待

在嫦娥六號傳回的照片中，國旗在陽光照射下呈現出一抹鮮艷的中國紅。央視新聞報道，嫦娥六號探測器有效載荷分系統總設計師周昌義表示，國旗能夠激發全球華人的愛國熱情，可能全國人民都在期待這一幅圖。

周昌義說，國旗利用玄武岩熔融拉絲技術製作而成，玄武岩石頭來自河北蔚縣，把玄武岩粉碎、融化後拉成頭髮絲直徑大概三分之一的細絲，然後紡成線織成布。因為月面上的玄武岩含量十分豐富，後面要建月球基地，很有可能要把玄武岩做成纖維，做成建築材料。

發月表挖「中」相 嫦六微博：我看「中」

「嫦娥六號月球探測器」認證微博前日下午發出首條消息，內容是「大家好，我是嫦娥六號，現在我正在月球挖土。」該微博昨日不斷發布動態消息，利用攜帶的「移動相機」移動並拍攝、回傳着陸器和上升器合影，在完成月背採樣後，再上傳一張採樣現場月表挖出呈現「中」字的照片，並發文：「我看『中』！」至昨晚該帳號收獲逾12萬粉絲關注，並有66萬次轉發。

本次智能採樣是嫦娥六號任務核心關鍵環節之一，要採集月球樣品離不開鑽取、表取、封裝等一系列關鍵核心技術支撐，探測器經受住月背高溫考驗，通過鑽具鑽取和機械臂表取兩種方式採集月球樣品，實現多點、多樣化自動採樣。