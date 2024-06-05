展示五星紅旗 拍攝傳回影像 完成月背採樣 嫦六升空回程

央視報道，嫦娥六號周日順利降落月球背面南極-艾特肯盆地，隨即進行兩天的智能快速採樣，通過鑽具鑽取和機械臂表取兩種方式實現多點、多樣化自動採樣，再按預定形式將月球背面樣品封存在由上升器攜帶的儲存裝置。其間，地面實驗室的科研人員根據鵲橋二號中繼星傳回的探測器數據，對採樣區的地理模型進行仿真及模擬採樣，為採樣決策和各環節操作提供重要支持。

嫦娥六號拍攝的系列影像圖經鵲橋二號中繼衛星傳回，地面應用系統處理後，由國家航天局昨日公布，包括落月過程中降落相機拍攝的着陸區域附近影像、全景相機拍攝的着陸點影像，嫦娥六號攜帶的「移動相機」自主移動並拍攝、回傳着陸器和上升器合影。

自主定位定姿升空 順利入軌

採樣完成後，嫦娥六號上升器將着陸器作為臨時發射塔架，從月球背面升空。發射過程無法直接從地面得到測控支持，需要在鵲橋二號中繼星輔助下依靠自身攜帶的特殊敏感器實現自主定位、定姿。上升器點火升空後，經垂直上升、姿態調整和軌道射入三個階段，順利進入預定環月飛行軌道。

上升器將與在環月軌道上等待的軌道器和返回器組合體交會對接，把月球樣品轉移到返回器中；軌道器和返回器組合體在環月軌道上等待合適的時機返回地球，到地球附近再由返回器攜帶月球樣品進入大氣層，計劃降落在內蒙古四子王旗着陸場。

國家航天局指出，嫦娥六號着陸器配置的降落相機、全景相機、月壤結構探測儀、月球礦物光譜分析儀等多種有效載荷正常工作，為月表形貌及礦物組分探測與研究、月球淺層結構探測提供支持。月壤結構探測儀在鑽取採樣前，對採樣區地下月壤結構分析判斷，為採樣提供數據參考。

歐太空總署感激參與其中

着陸器攜帶的國際科學探測儀正常工作，其中法國的月球氡氣探測儀在地月轉移、環月階段和月面工作段均有開機；歐洲太空總署（ESA）的月表負離子分析儀於月面工作段開機；位於着陸器頂部的意大利激光角反射器作為位置控制點，降落月球背面後來用作測量距離。據央視報道，ESA署長表示嫦娥六號成功着陸是了不起的成就，ESA很感激也很自豪能參與其中。

嫦娥六號探測器5月3日發射升空，6月2日軟着陸月背，預定6月25日返抵地球，整個旅程耗時預計53天。

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