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淪MI6在華間諜 中央機關夫婦被捕

【明報專訊】國家安全部昨通報，近期破獲一宗英國秘密情報局（MI6，軍情六處）策反中央國家機關工作人員的重大間諜案件。通報稱，國安機關經縝密偵查、掌握證據後，依法審查涉案的王姓、周姓夫婦，一舉挖出英方在中國內部安插的重要「釘子」（內鬼）間諜。目前，案件正進一步偵辦。

國安部微信公眾號刊文稱，本案被捕人間諜王××在中央國家機關「核心涉密崗位」、妻子周×在「核心要害單位」工作。王某2015年申請參加中英交流項目赴英留學，MI6看重其崗位，迅速操作批准其申請。王抵英後，MI6特意安排有關人員對其特殊關照，邀請吃飯聚餐、參觀遊覽。

赴英留學貪財遭策反

在掌握王某有「較強金錢欲望」後，MI6派遣人員以校友名義在校園內與其結識，以高額報酬吸引從事有償諮詢兼職。國安部指出，英方以公開研究項目切入，逐步涉及到中國中央國家機關內部核心情况。一段時間後，英方評估認為條件成熟，便轉介MI6人員對王某表明身分，要求其為英國政府服務，並允諾更高報酬和安全保障。

通報稱，王某為謀求利益，答應英方要求，履行參諜手續。MI6向王某提供專業間諜培訓，指揮其回國潛伏，蒐集涉華重要情報。之後，MI6要求王某將妻子也拉下水，他經不住英方威逼利誘，最終策反周某為英方蒐集情報，夫婦一同淪為英方間諜。

數月來，中英不斷互控間諜活動。今年1月，中國宣布破獲一宗英國間諜案，指MI6培訓一名第三國人員、境外某諮詢機構負責人黃××，指使其多次入境中國為英方刺探收集多份機密情報，物色人員供MI6策反。

英國則在4月起訴兩名向中國提供情報的疑犯。5月，英方又起訴香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪、私人保安公司負責人衛志樑和曾任英國皇家海軍陸戰隊成員的Matthew Trickett等3人，在當地為香港從事情報工作，違反英國國安法。Matthew Trickett隨後於5月19日被發現伏屍公園。

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