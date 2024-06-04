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致癌化學劑翻新舊機 南京「毒空調」賣通街

【明報專訊】江蘇南京近日被央視揭發存在「翻新冷氣機一條街」，不良商家利用各種可致癌化學清潔劑，可將舊冷氣機化妝成「新機」，甚至可根據客戶要求貼標籤、貼牌造假。約百間回收店再造的翻新冷氣機透過互聯網、舊貨市場，以「新機」、「優質二手機」為名，堂而皇之銷售各地，顧客長期使用恐危害呼吸道、中樞神經（見另稿）。

涉近百舖 當局排查全市

南京市監局昨通報，多部門連夜執法查封有關商家，下一步將排查整治全市二手冷氣機業界。

央視節目「財經調查」前天報道，有消費者投訴，在阿里巴巴旗下二手物品交易平台「閑魚」購入的二手冷氣機，外觀新淨，似正規廠家出品，惟使用時噪音大、耗電快、製冷效果差，更傳出類似裝修粉塵的刺鼻氣味，開機幾分鐘，室內空氣淨化器就顯示污染爆表。

平新品逾半 開機污染爆表

央視記者循線到經營二手家電的南京花園路舊貨市場，發現有商家推銷用化學清潔劑「漂」過的二手冷氣機，外表光潔亮白，與新機無異，同時價格低廉，僅為新機不足一半。

央視追蹤上游揭發，南京雨花台區的寧蕪公路一帶有過百間從事二手家電回收的店鋪，其中大半是專做二手冷氣機翻新的回收商。商家在二手冷氣機表面噴上除黃劑，蓋上保鮮膜，再放到太陽下暴曬一天，塑料外殼就能變白。有二手冷氣批發商透露，這種「漂」過的二手冷氣機已被使用超過10年、甚至近20年，翻新機往往用不了多長時間，「一年後肯定出問題」。

貼假標籤 「美歌」扮「美的」

不法商家還會為翻新機貼上能效標識、功率標識、生產日期等產品信息標籤。這些經嚴格質檢才能被貼上的標籤，在網上可隨意購買，一套標籤價格只需幾毫人民幣，品牌標識、單獨的生產日期、機身編碼等一應俱全，出廠日期、能效等級等信息均可定制，甚至可將「美歌」牌冷氣機翻新後冒充「美的」冷氣機出售，讓消費者真假難辨。

央視報道稱，中國是全球最大製冷設備生產和消費國，呼籲相關政府部門、行業協會、家電企業盡快制定冷氣回收利用領域欠缺的標準。有網民猜測，央視有關報道除了要打擊不良二手回收行業，還旨在配合當局推動大規模設備更新和消費品以舊換新的政策。

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