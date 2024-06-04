FT：價量未達共識 中俄天然氣管遇阻

籌劃9年 俄指華叫價低買太少

中國和俄羅斯早在2015年曾就增建「西伯利亞力量2號」管線達成原則性供氣協議，惟項目至今未落實。FT昨報道，因莫斯科認為北京在價格和供應水平上提出不合理要求。報道稱，中國願支付的價格，接近俄羅斯大幅補貼的國內價格，且只承諾購買該管道計劃年輸送量500億立方米天然氣的一小部分。

俄羅斯多年來一直在與中國商談建設「西伯利亞力量2號」天然氣管道，該管道全長2600公里，每年將500億立方米天然氣從俄北部經蒙古輸送到中國。俄副總理諾瓦克（Alexander Novak）上月16日表示，俄方準備近期完成對鋪設這條天然氣管道項目的「審查和簽署」，並指俄中預計「在不久的將來」就「西伯利亞力量2號」天然氣管道簽署合同。

京：兩國共識深化利益交融

就「西伯利亞力量2號」談判是否遇阻，外交部發言人毛寧稱：「尋找兩國利益匯合點，深化利益交融，實現彼此成就是中俄兩國元首的共識。我們願同俄方一道，落實好兩國元首達成的重要共識，不斷深化兩國全方位互利合作。」

俄羅斯普京上月中旬訪華。 FT引述知情人士表示，普京會晤國家主席習近平時，提出希望達成「西伯利亞力量2號」管道協議。