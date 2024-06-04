深補貼帶挈 能源車熱爆灣區車展 資助每部最多8000元 展商：日半賣幾十輛

首兩天30萬人次入場 料破紀錄

自上周六（6月1日）一連9天在深圳國際會展中心舉行的車展，現場幾乎每個新能源車企展台都擠滿人群圍觀拍攝，不少人全家參觀。深圳新聞網報道，去年粵港澳大灣區車展總入場人數突破70萬人次，今年車展料創新高。

107品牌參展 多展出新能源車

本屆車展設七大展館，展會面積20萬平方米，匯集107個國內外汽車品牌，1036輛新車型同台亮相，包括多款首發車和概念車。展會期間將舉行50多場新車發布會，展示一系列新技術新產品。新能源汽車是本屆車展焦點，參展100多個整車品牌基本都帶來新能源車型。

在展館現場，1號比亞迪館的「仰望汽車」展台人流興旺，插電式混合動力車「仰望U8」原地掉頭演示吸引大量市民圍觀。有參觀者表示，當天一家三代人都入場，之前的私家車是國產新能源車，性能很滿意，價格還便宜，再換車仍會選擇國產新能源車。

在「哪吒汽車」展台，參展商負責人韋宇彬表示，「開館僅一天半時間，團隊就已售出幾十輛哪吒新能源汽車」。他認為深圳市近日推出的「置換更新」補貼計劃，是哪吒系列新能源車在深圳熱賣的重要原因。

深圳市商務局在上月25日發布《深圳市2024年汽車「置換更新」補貼項目實施指引》，該市將投入2.6億元用於汽車「置換更新」補貼。在廣東轉讓本人名下車輛，並在深圳新購新能源車的車主，可獲一次性最高8000元購車補貼。深圳商務局上月27日再發布《深圳市推動消費品以舊換新行動方案》，提及取消非深戶籍人士申請新能源車限制。

汽車「舊換新」 中央預撥64億

另外，國家財政部昨發布通知，日前下達財政貼息及獎補資金合計64.4億元，用於今年汽車「以舊換新」中央財政補貼資金預撥。內地今年4月發布《汽車以舊換新補貼實施細則》，報廢舊車並購買符合節能要求新車的個人消費者，可獲最多1萬元的一次性定額補貼。工信部等部門上月中旬亦發布「新能源車下鄉」通知，落實汽車「以舊換新」、「縣域充換電設施補短板」等支持政策。

深圳市新能源汽車產業協會副秘書長張遠認為，這些政策調整為新能源汽車產業提供更廣闊的發展空間；在車展開幕前夕推出，多項政策優惠迭加政府補貼，讓本屆車展有望成為深圳最火爆的一屆。

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