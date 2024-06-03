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嫦六登月背 盼採樣創歷史 擬蒐兩公斤月壤 月尾返地球

【明報專訊】嫦娥六號探測器昨清晨着陸月球背面南極-艾特肯盆地，國家航天局隨即發布嫦娥六號月背着陸影像。探測器將展開人類首次在月球背面的樣品採集任務，計劃採樣兩公斤月壤後，本月25日返回地球。

中新社報道，昨清晨6時9分，嫦娥六號着陸器和上升器組合體開始動力下降，「7500牛變推力發動機」開機。組合體其間進行快速姿態調整，接近月表。此後通過視覺自主避障系統進行障礙自動檢測，利用可見光相機根據月面明暗選擇大致安全點，在安全點上方100米懸停。

採集兩天 研月壤結構月球演化

嫦娥六號利用鐳射三維掃描拍照，檢測月面障礙，最終選定着陸點，組合體緩速垂直下降，即將降落月表時，發動機關閉，利用緩衝系統保障組合體以自由落體方式登月。最終昨晨6時23分，嫦娥六號着陸器和上升器組合體在鵲橋二號中繼星支持下，平穩着陸月球背面南極-艾特肯盆地預選着陸區，北京航天飛行控制中心指揮大廳隨即響起掌聲。

嫦娥六號任務攜帶歐空局月表負離子分析儀、法國月球氡氣探測儀及意大利激光角反射器等。後續着陸器將進行太陽翼和定向天線展開等狀態檢查與設置工作，隨後開始約兩天的月背採樣工作。通過鑽取和機械臂表取兩種方式，分別多點、多樣化自動採集月壤樣品和月表岩石。嫦娥六號同時將調查分析月背着陸區，分析月壤結構等，研究月球成因和演化歷史。

撞擊坑面積居太陽系前列 料有古岩石

嫦娥六號探測器計劃採樣兩公斤月壤後，本月25日返回地球。這是人類首次在月球背面採樣。月球背面整體比月球正面更古老，艾特肯盆地是太陽系中已知最大的撞擊坑之一，被公認月球最大、最古老和最深的盆地，或保存月球古老岩石，科研價值高。

據國家航天局介紹，相比2020年月球正面採樣的嫦娥五號任務，嫦娥六號任務突破月球逆行軌道設計與控制技術，並將在鵲橋二號中繼星支持下，完成月背智能快速採樣後，還要進行月背起飛上升等關鍵技術操作。

嫦娥六號探測器由軌道器、返回器、着陸器、上升器組成。自上月3日發射入軌，先後經歷地月轉移、近月制動、環月飛行、着陸下降等過程。

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