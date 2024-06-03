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黃仁勳台大論AI 台北電腦展明開幕

【明報專訊】Nvidia（輝達，美：NVDA）行政總裁黃仁勳昨在台灣大學演講探討人工智能（AI）產業革命，多個台灣業界領袖亦到場，為明日開始的台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）造勢。

據「中時新聞網」報道，黃仁勳昨晚7時開始在台大體育館演講近兩小時，分享AI時代如何帶動全球新產業革命，現場展示「Blackwell」架構繪圖處理器（GPU）實物，並預告下一代AI晶片架構「Rubin」明年面世。

黃仁勳演講時表示，未來所有個人電腦都會是AI，提供各式各樣的背景協助，電腦也會運行AI強化的應用程式，例如圖片和照片編輯、寫作等，也會內建「數碼人」（digital human）。AI會用不同方式在電腦裏體現，電腦將是非常重要的AI平台。

AMD英特爾高通高層抵台造勢

AMD董事長蘇姿豐、英特爾（Intel）總裁蓋爾辛格、高通總裁安蒙等科技產業巨頭也陸續抵達台北，台媒稱為台北展史上「最強陣容」。

黃仁勳上周日晚抵台，除參加台北國際電腦展，還與供應鏈企業高層會面。黃近日頻繁亮相公衆場合，逛夜市、為棒球賽開球。黃仁勳出生於台南，9歲隨家人移居美國。今年3月他曾在美國一場與台商的交流會上，表示自己是非常棒的「台灣大使」，強調台灣處在AI革命中心位置的重要。

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