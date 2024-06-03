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雨襲台黃埔軍校百年慶 舞台塌棚兩傷

【明報專訊】黃埔軍校百周年慶祝活動昨在台北凱達格蘭大道舉行，舞台棚架因大雨倒塌，至少壓傷兩人，其中一人送院。新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安因此改在舞台下冒雨致辭。

綜合中央社等台媒報道，陸軍軍官學校校友總會昨舉辦「全民國防嘉年華」，慶祝黃埔軍校百周年。昨下大雨，舞台鋼架突然倒塌，當時台上有團體表演樂器。據台媒「菱傳媒」報道，兩名傷者中一人躲避時頭部撞到譜架流血，送院時清醒。意外發生時，侯友宜剛抵達會場與民眾握手，蔣萬安未到場，兩人未受波及。

侯友宜蔣萬安冒雨致辭 稱秉承精神

棚架倒塌後，舞台暫時封閉，侯友宜改到舞台旁的貴賓觀禮區冒雨致辭，稱「黃埔軍校百年生日快樂」，「犧牲、團結、負責」的黃埔精神永不滅，並向軍人表達謝意。侯表示自己也是警校畢業，與黃埔校友一樣，雖已褪去戎裝，仍謹記「親愛精誠」校訓，為社會盡責。

蔣萬安致辭時亦未撐傘，他感謝軍人貢獻，同時表示他也會秉持相同精神，為市民、為台北市打拼。

陸軍軍官學校校友總會秘書長羅睿達表示，昨雨勢非常大，發現舞台頂部有承受不住的迹象，雨棚在進行支撐加固前倒塌。警方調查表示意外發生在上午11時1分，舞台頂棚疑因累積大量雨水導致支架螺絲斷裂，遮雨棚與舞台背景板倒塌。

另據《廣州日報》此前報道，黃埔軍校舊址紀念館4月上旬發布公告表示，為迎接黃埔軍校百周年，做好文物保護修繕工作，提升景區軟硬件設施和主題展陳，為遊客提供更好參觀體驗。黃埔軍校舊址紀念館4月11日至下周一（10日）部分區域閉館，進行展陳改造和環境提升建設。

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