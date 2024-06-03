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董軍：不許搗亂亞太 分裂台灣者必亡 反霸權強權介入 斥外部「切香腸」掏空一中

【明報專訊】國防部長董軍昨在新加坡香格里拉對話會議就「中國的全球安全觀」發言，強調中國國防政策和理念是開放包容，稱「不允許任何國家、任何勢力在亞太地區生戰生亂」，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。

稱國防理念開放包容 需偕美軍交流

中新社報道，董軍表示，國家主席習近平提出構建人類命運共同體理念和三大全球倡議，中方崇尚以和為貴，尋求共同安全，秉持平等尊重，注重開放包容，同時堅決捍衛核心利益；亞太地區的發展成就和安定局面來之不易，不允許霸權主義、強權政治損害亞太，不允許把地緣衝突、冷戰熱戰引入地區，不允許任何國家、任何勢力生戰生亂。

董軍認為，中美兩軍關係穩定，關乎全球安全穩定，兩軍之間正因有分歧，故要多交流，即使「道不同」，也不能對抗。

就台海局勢，董軍强調維護國家主權和領土完整是中國軍隊的使命，外部干涉勢力正以「切香腸」方式，不斷虛化、掏空一個中國原則，解放軍將以及時、堅決、有力的行動扼止「台獨」。據央視旗下新媒體「玉淵譚天」報道，董軍發表演講後回答提問時談及台灣問題，一度被主持人打斷並要求討論中東、烏克蘭等議題，董軍表示台灣問題是中國「核心利益的核心問題」，必須先講完。

謂鄙視「叢林法則」 盼南海國家重返對話

就南海問題，董軍指出，中方堅持通過對話協商解決分歧，鄙視「叢林法則」。他稱，當前南海局勢總體穩定，希望個別國家認清利害，回歸對話協商正道；處理邊界和海上分歧時，中方從不主動挑起事端、從不輕易訴諸武力，始終與各國共同努力推動落實《南海各方行為宣言》，加緊「南海行為準則」磋商。

與會的解放軍軍事科學院原副院長何雷表示，董軍發言首先談及近年來亞太地區安全發展對世界安全的3個啟示，特別明確提出「三個不允許」的態度，董軍深入闡釋中國的全球安全觀基本思想，並從「崇尚以和為貴」、「尋求共同安全」、「秉持平等尊重」、「注重開放包容」、「捍衛核心利益」等方面，全面論述中國全球安全觀在國防政策獲反映和貫徹。

據新華社報道，董軍在會議期間與美國、加拿大、泰國、日本、澳洲、法國、柬埔寨、新西蘭等國防務部門領導和紅十字國際委員會主席、歐盟外交與安全政策高級代表會談。

台批「窮兵黷武」 違聯國憲章

對於董軍的强硬發言，台灣陸委會回應稱，陸方言論「窮兵黷武」，嚴重違反聯合國憲章，集權體制衝擊亞太區域和平安全。陸委會強調，維護台海和平是兩岸共同責任，賴清德就職演說提及「不卑不亢，維持現狀」追求台海和平已釋出充分善意，呼籲陸方透過善意的堆疊，形成正向循環，推動兩岸關係良性發展。

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