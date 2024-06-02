「短命颱」襲粵即日散 兩岸多地暴雨

「馬力斯」是今年首個登陸內地的颱風，受其殘餘環流和西南季風的共同影響，昨晚至今日白天，福建省、台灣本島和浙南、粵東地區有暴雨，其中台灣西北部有大暴雨。

截至昨日早上7點，廣東有66個颱風預警信號、25個暴雨預警信號生效。江門、陽江、廣州、韶關等地累計降雨量較大，主雨區呈現條狀，陽江錄得全省最大1小時降雨量達32.9毫米；江門開平市大沙鎮錄得3小時累計降雨量達55.9毫米。廣州天河區、越秀區普遍出現暴雨，多條道路水浸。廣州、深圳部分客船停航，港珠澳大橋橋樑航道實施臨時交通管制，廣鐵部分線路列車停運。

專家：或現「列車效應」

中新社引述內地氣象專家表示，「馬力斯」是典型的南海「土颱風」，具有生命史短暫、登陸強度偏弱的特點，但不能掉以輕心。從雷達回波上可以看到，海上不斷有回波北上，有可能帶來「列車效應」，給經過的地區帶來持續性強降水，需繼續防雨防內澇。