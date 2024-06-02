董軍晤日防長 促以行動體現互不威脅共識

據共同社，木原稔在會談伊始指出，日中之間存在許多安全方面的關切事項，包括尖閣諸島（釣魚島）在內東海局勢，並對解放軍在日本周邊活動頻繁表示關切。他表示，防務部門之間反復討論至關重要。中日防長上一次會談是在去年6月，這次是兩人上任首次會晤。兩國政府去年5月啓用「中日防務部門海空聯絡機制直通電話」，兩人商定繼續妥善運用。

同場會見加拿大法國防長

董軍昨亦與加拿大防長比爾·布萊爾在場邊進行簡短交流，與法國防長勒科爾尼舉行會晤。路透社引述布萊爾稱，他向董軍表達了對中國近期在台海周圍的軍事行動的擔憂，強調加拿大將增加在亞洲的存在。布萊爾還向董軍提出警告，讓中國不要干涉加拿大選舉，以及關切中國針對加拿大華人和公民的行動。此前，中國外交部否認干預加國選舉等內政。

另邊廂，美日韓3國副外長5月31日在美國舉行磋商。坎貝爾在磋商前表示，3國將設立開展事務性工作的組織，為加強安全和經濟領域合作展開協調。

美日韓：維持台海和平重要

3人在聯合聲明中再次確認維持台海和平與穩定的重要性，並表示強烈反對在印太海域試圖改變現狀的做法，制衡中國。坎貝爾還稱，年內舉行美日韓首腦會談是「最優先事項」，因此將推進準備工作。