美防長批京脅迫懲戒 中方駁霸權 奧斯汀：印太地區誕新聚合 華代表：美謀亞太版北約

奧斯汀：冀董軍緊急時接電

奧斯汀前天與董軍會晤後，昨上午在論壇向印太國防官員發表演說。據法新社、美聯社報道，他首先提到和董軍的會晤「是一次坦率的交談」，又表示儘管歐洲和中東發生歷史性衝突，亞太地區仍是華府「優先事項」，「唯有亞洲安全，美國才能無虞」。他表示，美中將於幾個月內恢復兩軍溝通聯絡，「我告訴董部長，如因緊急情况來電，我一定會接電話，希望對方也會這麼做。」

從日本、菲律賓到澳洲，美國近年深化印太各處防務合作，奧斯汀表示，過去3年在印太出現的新聚合「正產生一個更強大、更彈性和更具能力的伙伴關係網絡，定義印太安全的新紀元」。他還說這種新聚合「無關霸凌或脅迫，絕非通過所謂懲罰，而是關於主權國家的自由選擇」。這被認為是影射中國旨在「懲戒台獨」的台海演習。

中方：美國聯盟讓他國不安

中國軍事科學院戰爭研究院大校研究員曹延中當場提問奧斯汀，美國是否意圖在印太建立類似北約的聯盟。奧斯汀並未正面回答，他解釋美方目標是與志同道合的國家合作，實現「自由開放印太」的共同願景。曹延中隨後向傳媒表示，美國「極力發展這些所謂聯盟，只會讓別國的不安全感日增」。

就奧斯汀發言，中國代表團昨日舉行吹風會回應。中新社引述參會的中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰表示，奧斯汀在演講中鼓吹「印太戰略」，滿是華麗辭藻，以促進地區合作的旗號，抱守冷戰思維和零和博弈，搞功利排他的俱樂部；真正目的是把一個個小圈子融合成亞太版的北約的大圈子，從而維持以美國為主導的霸權地位。他又強調，「台獨」等於戰爭；解放軍練兵備戰決不停歇，打「獨」促統決不停步，挫敗外來干涉決不手軟，堅決完成捍衛國家主權和領土完整的使命任務。

「環台軍演是攻台方案預演」

中國軍事科學院原副院長何雷前晚亦在中方吹風會上，針對「聯合利劍2024A」環台演習表示，解放軍有多種對台作戰方案，今次「只是其中一種作戰方案的預演，若引發緊張局勢和部分民眾恐慌心理，責任完全在賴清德」。何雷表示，如果繼續堅持頑固的「台獨」立場，軍演的密度、力度、強度、規模會愈來愈大，「距離我們實現祖國完全統一，徹底解決台灣問題的目標會愈來愈近，請大家拭目以待」。

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