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旅遊文宣 爆後反噬

【明報專訊】自新冠疫情過後，短視頻平台帶旺了不少內地城市。從淄博起，哈爾濱、天水、開封，到現在的菏澤，網紅過境帶來的高曝光，使得各個城市都有了在全國出名的機會。一時間，各地文旅部門紛紛借力發力，只要有熱搜關鍵詞，就有「爆款」。

和淄博同屬山東省，菏澤靠「人」出圈。網紅郭有才在菏澤南站唱了一首《諾言》，就把菏澤推上了流量寶座。於是菏澤南站前「群魔亂舞」，除了唱歌聊天這種直播，還有很多靠着低俗直播打擦邊球的主播在蹭流量。使得菏澤政府不得不叫停了南站的直播。

菏澤紅得糊里糊塗，同樣憑藉個人的出圈而走紅的河南開封，靠的是大宋武俠城「王婆說媒」節目。王婆出圈，吸引網紅也來「火一把」，於是就出了諸如「已婚男」上台相親成功、「撒錢姐」用錢「買」男友現場接吻等亂象，61歲的王婆也以身體原因暫停了工作，開封熱度下降。

南京「10元手冲咖啡阿姨」更是莫名走紅，「手冲」是即溶咖啡，但忽然引來打卡長龍、官民溢美，也使網友對現在城市宣傳的模式逐漸反感了起來。

愈來愈相似的營銷模式，愈來愈離奇的熱點話題，短視頻平台帶來「草根IP」時代，城市出圈機會更簡單便捷，但付出的代價卻也更高昂，接不住的流量隨時成為城市之恥。就如有網民評論，比起挖空腦筋搞噱頭推銷，不如服務好真正的城市居民。

（中國故事）

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