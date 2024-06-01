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北京聞風：三中全會前改革開放提速 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】內地近來推出一系列「政策包」促郵輪經濟發展。自5月15日全面實施外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽政策後，31日，海關總署出台10項具體措施支持郵輪產業發展。為打通補給環節「堵點」，國際郵輪在內地港口靠港補給的相關規定今日（6月1日）起施行，進一步優化通關流程。

今年以來，已有逾20艘國際郵輪在內地港口開展營運；一季度，中國國際郵輪中外旅客運輸量達19萬餘人次。

北京第二外國語學院旅遊科學學院副教授李創新表示，一系列配套政策顯示中國對外開放力度在持續加大，表明了中國促進國際旅遊市場交流的誠意。

中國社科院財經戰略研究院研究員魏翔分析，郵輪作為團進團出的中高端旅遊形式，承接政策集中，能夠對一系列對外開放政策集中作出較快反饋和檢驗，以便後續進一步完善措施，做更深更廣的延展。

今年以來，隨着入境免簽國家擴容，來華外國人士持續增多，支付壁壘問題進一步突顯。國務院3月發文要求優化支付服務、提升支付便利，專家表示，在政策引導和行業協會的推動下，各地各行業優化支付進程明顯提速，目前效果已經顯現。

北京、江蘇等地重點商戶外卡受理覆蓋率提升較大。4月外卡POS交易筆數和金額較3月環比增長均達20%左右。支付寶、財付通推出便利入境人員使用的定制化措施，並提升交易限額。4月，90萬入境人員使用「外卡內綁」、113萬人使用「外包內用」，共發生交易1905萬筆、金額27億元人民幣，較3月環比增長10%、11%。

此外，建行（亞洲）推出香港永久居民見證開戶（在港開立內地二類帳戶）服務，便利港人北上消費出行。上海推出「Shanghai Pass」實體卡，為入境人士打通交通出行、文旅場館、商超購物等各類消費場景的支付服務。西藏首個境外來賓支付服務中心也於近日在拉薩貢嘎國際機場啟用。中國人民銀行表示，優化支付服務工作力爭在6月底前實現更大突破。

學者：軟基建助體會中國高質量發展

二十屆三中全會前夕，中國官方頻釋進一步全面深化改革開放信號。習近平近日主持中央政治局集體學習時強調，把統籌推進深層次改革和高水平開放落實到位。

魏翔認為，相比改革開放之初中國旅遊業側重硬設施的升級，此次第二次升級，更側重軟設施升級。「通過提升軟基建水平，從細節處讓境外人士體會到中國高質量發展的便利、安全，這些措施也將改革開放推到了更高水準上。」

文：鍾鳴九

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