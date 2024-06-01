智能攻擊無人機亮相中柬軍演

主力偵察 部分攜自動步槍

《解放軍報》昨報道，「金龍2024」演習前日舉行陸上實兵演練，以「聯合反恐行動與人道主義救援」為主題，聚焦城鎮街區反劫持、山區營地圍殲清剿等內容，完成多維偵察、立體打擊、強擊突入和火力追殲等8個行動的實兵實彈演練。

國防部發布的短片顯示，兩國士兵操練控制近10架多旋翼無人機，有的主力偵察，有的吊運包裹（疑似炸藥），還有的安裝了自動步槍，由控制員通過機上攝像頭觀察，並執行遙控射擊任務。片中還有多款機械狗，除了負責偵察，亦有背負自動步槍，展示運動中連續射擊能力。

國防部發言人吳謙前日說，本次中柬軍演中，新質作戰力量運用更廣，多種型號無人機、機械狗等在演習中亮相，擔負戰場聯合偵察、低空實時引導、無人定點打擊等任務，在城鎮街區解救人質、山區營地圍殲清繳和海上反劫持等行動中發揮重要作用，智能化水平明顯提升。

「金龍2024」軍演地點位處柬埔寨磅清揚省和西哈努克港附近海域，雙方參演兵力共2000餘人。