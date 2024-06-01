與美副卿對談4句鐘 馬朝旭：台灣問題最具燃爆點

台灣《聯合報》報道，馬朝旭當天上午10時抵達國務院，直到下午2時10分離開。他稍晚在中國駐美大使館對部分媒體說明談話要點，表示此行應坎貝爾邀請來美磋商，「我向美方特別強調指出，台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線，也是兩國關係中最重要、最敏感、最具燃爆點的問題。『台獨』與台海和平水火不容。賴清德頑固堅持台獨立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖倚外謀獨、倚武謀獨，充分暴露他的台獨本性。」

美國國務院新聞稿指，坎貝爾對中國支持俄羅斯國防工業基礎削弱歐洲安全表達美國嚴正關切；美國也關切中方在南海包括仁愛礁的行動，關切中國侵犯人權、包括香港的情况。

坎貝爾嚴正關切中國援俄國防工業

當天，馬朝旭還分別會見了白宮副國家安全顧問芬納和白宮國家安全顧問蘇利文。據中國外交部披露，馬朝旭與芬納就當前中美關係達成了加強高層交往和各層級溝通，擴大合作，管控分歧的共識。