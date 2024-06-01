中美防長星洲會晤 董軍斥美以武助獨 時隔年半對談 奧斯汀：不應藉台政權交接脅迫

趁出席香格里拉對話會，中美防長昨舉行了場邊會晤。深圳衛視「直新聞」報道，美方代表團當天中午12時45分左右抵達會晤現場，中方代表團與12時54分左右抵達。下午2時10分左右，中方代表團離開會議室；面對媒體詢問，董軍說「謝謝大家關注，一會兒我的同事會向大家介紹情况。」5分鐘後，美方代表團離開。

會談75分鐘 中方促珍惜局面

隨後，中國國防部新聞發言人吳謙召開記者會通報，稱中美防長談了75分鐘，「比預計（1小時）的要長了些」，雙方就中美關係、台灣、南海問題、烏克蘭危機、巴以衝突等交換了意見，亦談及兩軍下一步交往的安排，包括院校領域工作層面的磋商。對於兩軍關係，吳謙引述董軍向奧斯汀指出，當前兩軍關係止跌企穩的局面來之不易，值得倍加珍惜；兩軍溝通的目的應是增進了解、消除誤解、積累互信，進而實現關係穩定；不能罔顧事實、甩鍋推責，甚至借機抹黑打壓。

董軍：對仁愛礁絕不置之不理

吳謙表示，董軍直言台灣問題純屬中國內政，外部勢力無權干涉；堅決反對美方嚴重違背所作承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，敦促美方不得以任何方式「以武助獨」。在仁愛礁問題上，董軍強調對加劇挑釁的行為絕不置之不理；他亦就烏克蘭問題表示中方將繼續推動勸和促談。吳謙認為，總體而言，此次中美防長會談效果是好的，雙方將繼續保持溝通。

美重申一中政策 憂環台軍演影響

與此同時，美國國防部亦發聲明，稱奧斯汀與董軍會面時，對解放軍最近在台海的「挑釁活動」（指環台軍演）表示擔憂，重申北京不應利用台灣的政權交接作為「採取脅迫措施的藉口」；他表示美國仍然堅持長期的一個中國政策，並重申台海和平與穩定的重要性。聲明指，奧斯汀和董軍討論了美中防務關係及地區和全球安全問題，美國將繼續在國際法允許的範圍內安全、負責任地飛行、航行和行動，並強調尊重國際法保障的公海航行自由的重要性，特別是在南海。

奧斯汀強調保持美中兩軍溝通渠道暢通的重要性，重申兩國元首三藩市會面後宣布的恢復戰區指揮官的電話交流，並歡迎在年底前召開危機溝通工作組會議的計劃。此外，他還提出關切俄烏戰爭中北京對俄羅斯國防工業的援助。聲明表示，美國國防部官員將繼續與中國同行積極討論未來國防和軍事官員在多個層面上的合作。

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