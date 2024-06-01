陸撤台134產品關稅優惠 劍指賴清德獨論 台斥典型經濟脅迫

新華社報道，國務院關稅稅則委員會公告指出，台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定。委員會按規定和程序決定，進一步中止ECFA部分產品關稅減讓。6月15日起，對134項台灣產品中止採用ECFA的協定稅率，會按現行規定執行。

國台辦斥賴煽動兩岸經濟脫鈎斷鏈

國台辦發言人陳斌華指出，ECFA是兩岸雙方在「九二共識」的共同政治基礎上簽署的，但賴清德頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗和經濟「脫鈎斷鏈」，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎，是大陸不得不進一步中止部分產品關稅減讓的根本原因。

這是去年12月以來，大陸再次中止對台部分產品關稅減讓。根據昨日公告，所涉台灣產品包括潤滑油基礎油、競賽型單車、部分紡織品等。

涉及產品涵基礎油 台塑石化：已逐步轉移市場

其中，生產基礎油的台塑石化被認為首當其衝。中央社引述台塑石化董事長陳寶郎表示，公司從3年前就開始針對基礎油外銷轉移市場，大陸市場佔外銷比重至去年已降到32%，未來會繼續轉移到東南亞等其他市場。另外，台化評估有3項產品受影響，今年受影響的關稅約690萬美元。

台灣陸委會主委邱垂正表示，對大陸再次「無理且片面」中止134項ECFA早收清單關稅減讓，表達強烈抗議及不滿；這種對台施壓、恐嚇的政治操作，阻礙兩岸在國際產業分工架構的分工模式，更讓兩岸的經貿漸行漸遠、脫鈎斷鏈。台灣經濟部長郭智輝表示，經濟部會針對目前的狀况，跟實際受到傷害的業者，給予充分溝通，協助轉移市場。

台業界稱累計佔ECFA整體項目28%

台灣工商協進會表示，大陸至今公告中止優惠關稅項目達146項，佔ECFA整體早收清單產品項目28%，建議政府持續與對岸溝通化解歧見，並協助業者加強拓展海外市場。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳評估，北京不會完全廢除ECFA，因為經貿只是手段，「北京的基調仍是融合發展，這些行動是為了表達對520就職演說的不滿。」