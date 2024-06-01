明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

陸撤台134產品關稅優惠 劍指賴清德獨論 台斥典型經濟脅迫

【明報專訊】大陸昨日宣布，6月中起，中止對原產自台灣的134項產品的關稅減讓；國台辦批評賴清德「台獨」謬論，破壞ECFA實施的基礎。台灣當局估計，受影響產品金額約98億美元，佔台出口比重約2%，衝擊在可控範圍；總統府批評這是大陸典型的經濟脅迫，無助於兩岸關係的正面推進。

新華社報道，國務院關稅稅則委員會公告指出，台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定。委員會按規定和程序決定，進一步中止ECFA部分產品關稅減讓。6月15日起，對134項台灣產品中止採用ECFA的協定稅率，會按現行規定執行。

國台辦斥賴煽動兩岸經濟脫鈎斷鏈

國台辦發言人陳斌華指出，ECFA是兩岸雙方在「九二共識」的共同政治基礎上簽署的，但賴清德頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗和經濟「脫鈎斷鏈」，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎，是大陸不得不進一步中止部分產品關稅減讓的根本原因。

這是去年12月以來，大陸再次中止對台部分產品關稅減讓。根據昨日公告，所涉台灣產品包括潤滑油基礎油、競賽型單車、部分紡織品等。

涉及產品涵基礎油 台塑石化：已逐步轉移市場

其中，生產基礎油的台塑石化被認為首當其衝。中央社引述台塑石化董事長陳寶郎表示，公司從3年前就開始針對基礎油外銷轉移市場，大陸市場佔外銷比重至去年已降到32%，未來會繼續轉移到東南亞等其他市場。另外，台化評估有3項產品受影響，今年受影響的關稅約690萬美元。

台灣陸委會主委邱垂正表示，對大陸再次「無理且片面」中止134項ECFA早收清單關稅減讓，表達強烈抗議及不滿；這種對台施壓、恐嚇的政治操作，阻礙兩岸在國際產業分工架構的分工模式，更讓兩岸的經貿漸行漸遠、脫鈎斷鏈。台灣經濟部長郭智輝表示，經濟部會針對目前的狀况，跟實際受到傷害的業者，給予充分溝通，協助轉移市場。

台業界稱累計佔ECFA整體項目28%

台灣工商協進會表示，大陸至今公告中止優惠關稅項目達146項，佔ECFA整體早收清單產品項目28%，建議政府持續與對岸溝通化解歧見，並協助業者加強拓展海外市場。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳評估，北京不會完全廢除ECFA，因為經貿只是手段，「北京的基調仍是融合發展，這些行動是為了表達對520就職演說的不滿。」

上 / 下一篇新聞