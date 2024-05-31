三中全會前 人事多變動

一些省會市長也有新去處。江西省人大常委會昨決定，任命南昌市長萬廣明為副省長，他早期一直在科技部門任職，曾任省科技廳長。湖北省人大常委會前日決定，任命武漢市長程用文為副省長，他曾任省政府副秘書長、省發改委主任等職。

至於5月6日剛獲黑龍江省人大常委會任命為副省長的哈爾濱市長張起翔，近日一度傳出接受調查的消息。

兩周內6中管幹部被查

中紀委最近加快了對省部級問題幹部的調查進度，僅5月16日以來，中紀委網站就通報了6宗中管幹部被查消息，包括中國農行原副行長樓文龍、農業農村部長唐仁健、江蘇省政協副主席王昊、海南省人大常委會黨組副書記兼副主任劉星泰、國家煙草專賣局副局長徐㼆，以及昨日公布的前國家體育總局長苟仲文。其中多數在職「落馬」，而唐仁健、苟仲文更是正部級幹部。

國務院昨日也宣布任命曹俊為退役軍人事務部副部長，周一亦宣布任命華春瑩為外交部副部長。

與華春瑩一樣曾任發言人的陸慷，卸任駐印尼大使後近日已升任中聯部副部長；另一發言人汪文斌則將擔任駐柬埔寨大使。

明報記者