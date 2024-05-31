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前體育總局長苟仲文受查 體壇反腐再落一馬

【明報專訊】中紀委昨天（30日）通報，全國政協常委、民族和宗教委員會副主任苟仲文涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。苟仲文曾於2016至2022年間擔任國家體育總局局長，任內推行改革備受爭議，2017年「國乒兵變」曾將其推上風口浪尖，卸任後亦傳出捲入足壇反貪風暴。

苟仲文最後一次公開露面是在5月22日，參加全國政協學習座談會活動。消息指，中紀委調查苟仲文已多時。外界分析苟被調查最大可能與近年的體壇腐敗案有關，在他擔當中國體育界「一把手」期間晉升的一衆前高官已在近兩年紛紛落馬，如前體育總局副局長、足協黨委書記杜兆才，前足協主席陳戌源等，其中貪污近億的陳戌源3月被判終身監禁。

零經驗空降體育總局惹議 改革毁譽參半

現年66歲的苟仲文生於甘肅省鎮原縣，擁有工學學位與高級工程師職稱，作為技術官僚從原機械電子工業部29研究所工程師開始，一路升至原信息產業部副部長。2008年，苟仲文出任北京市副市長，標誌其仕途進入新階段。2016年他更以「零經驗」空降體育總局，隨後推行大刀闊斧的改革，包括2017年助前NBA球星姚明成為史上首個無擔任公職的中國籃協主席；又大力打擊「金元足球」，限制中超聯賽球員薪金與球會引進外援。

有關改革帶來爭議，其中影響最大是2017年中國乒乓球隊集體罷賽的「劉國梁事件」。國乒總教練劉國梁6月被撤職，許昕、馬龍、樊振東退出中國乒乓球公開賽並在社交媒體聲援。事件引爆輿論，公衆普遍支持運動員和教練，批評苟仲文「不懂體育瞎指揮」，令運動員淪為權力鬥爭的犧牲品。事件以劉國梁復出任乒協主席、罷賽運動員恢復東京奧運主力告終。

國乒兵變影響最大

輿論形容權力鬥爭

當時輿論所稱「權力鬥爭」是指時任體育總局局長苟仲文與副局長蔡振華之間的較量，分析稱兩人為中共十九屆中央委員之位展開爭奪。苟在2017年底的十九大躋身中央委員，蔡次年轉往全國總工會任職。

儘管苟仲文時有驚人之舉，不過國家隊在東京奧運和北京冬奧摘金奪銀屢創佳績，民間對苟仲文的評價從「狗（苟同音）局長」變為「仲文同志」，甚至是「仲文顯聖真君」。

相關字詞﹕乒乓球 奧運 足球 反貪 國家體育總局

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